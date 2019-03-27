С 25 марта на телеканале СТБ выходит сериал «С волками жить» — история о девушке, которая выросла в семье воров. Главный антагонист картины — Костя. Исполнитель этой роли, Дмитрий Гаврилов, рассказал о работе над сериалом «С волками жить» и о личном видении характера своего персонажа. Подробнее читайте в интервью.

Дима, расскажите, о чем, по-вашему, сериал «С волками жить»?

На мой взгляд, «С волками жить» – о том, что каждый человек является хозяином своей судьбы, и решает, кем оставаться в любых сложившихся обстоятельствах, даже самых сложных. За человеком всегда остается выбор: пойти на поводу у событий либо у других людей.

Главная героиня является примером того, как в самых тяжелых неблагоприятных условиях можно остаться собой – доброй, открытой, искренней и любящей.

Вы похожи со своим персонажем? Что в нем нравится и не нравится?

Каждый человек содержит в себе задатки многих черт характера. Конечно, исходя из того, что мой герой – один из основных антагонистов в этом сериале, он проявляет достаточно темные стороны своей эмоциональной жизни и своего характера. В жизни я так не веду себя. Моя линия поведения совершенно другая, но, естественно, нахожу все это все равно в себе.

Нравится или не нравится Костя: стараюсь так не рассматривать своего героя, потому что это персонаж, которого я играю, которого оправдываю. Но, конечно же, его поведение – не очень рационально и не очень здорово в отношении общества и людей, способных к высоким чувствам. Это человек с достаточно сложной судьбой, который поддался негативному влиянию в своей жизни. Костя жаждет самоутверждения и неважно, какой ценой.

Как менялся характер вашего персонажа на протяжении сериала?

У Кости есть несколько ключевых моментов. Один момент – детство, когда он терпел неуважение со стороны отчима. Второй период – его тюремная жизнь, где он явно тоже не особо отведал уважения. Все это выражается в его злости, ненависти и попытках самовыражаться в единственном, что у него остается, – его семье. Костя хочет занять позицию главы семьи, хочет обладать властью хоть где-то. Еще один ключевой момент – уже ближе к финалу, когда он доходит до отчаяния от того, что никому не нужен и его все же никто не уважает. И в результате он не образумился, а наоборот – ушел глубже в обиду и злость и готов совершить еще более ужасные вещи…

А кого еще вы бы сыграли в этой картине?

Все очень точно здесь расставлены, все абсолютно на своих местах. И я тоже очень доволен тем, что мне досталась именно эта роль. Я получал огромное удовольствие от работы!

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Какая атмосфера царила на площадке во время съемок?

Атмосфера царила потрясающая, очень творческая, как и все ребята. Процесс был интересным и моментами деликатным, очень тонким. И, если время позволяло, старались максимально разобрать все сцены до очень тонких моментов, насколько это было возможно.

Настрой у всех был изначально на созидание, потому что всем история показалась очень интересной. На фоне большинства сериалов эта картина очень нестандартна, потому что она о неблагополучной семье. В основном мы видим очень много историй о перипетиях в благополучных семьях, а «С волками жить» – история о девочке, которая вырывается из воровского мира.

Расскажите о самом трудном и, например, о самом веселом съемочном дне или сцене?

Трудные дни были хотя бы потому, что зимой снимать всегда непросто. Было весело, так как вся команда – очень приятные ребята, все веселые, все поддерживали творческую атмосферу. Сцены тоже как-то не хочется выделять, ведь для меня весь процесс является целостным.

Из смешных моментов: например, в порыве гнева мой персонаж бьет в лесу деревья, и в одно мгновенье с моей ноги слетел ботинок и со свистом пролетел над ухом у оператора. Это было забавно. Особенно – лицо оператора и тех, кто стоял рядом.

Что зрители вынесут для себя из сериала «С волками жить»?

Это индивидуальный вопрос. Каждый человек воспринимает любую историю чуть-чуть по-своему. Мне было бы интересно узнать самому, кто как увидит эту историю, кто как ее поймет. Но я уверен в том, что люди по крайней мере получат удовольствие от просмотра этого сериала, потому что мы очень постарались.

Я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим проектом, над созданием образов, все отделы, всех-всех-всех!

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