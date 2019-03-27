25 березня на телеканалі СТБ вийшов серіал «З вовками жити» – історія про дівчину, яка виросла в родині злодіїв. Головний антагоніст картини – Костя. Виконавець цієї ролі, Дмитро Гаврилов, розповів про роботу над серіалом «З вовками жити» і про особисте бачення характеру свого персонажа. Докладніше читайте в інтерв’ю.

Дмитре, розкажіть, про що, на вашу думку, серіал «З вовками жити»?

На мій погляд, «З вовками жити» – про те, що кожна людина є господарем своєї долі та мусить вирішити, ким залишатися в будь-яких обставинах, навіть найскладніших. За людиною завжди залишається вибір: чи піддатися впливу подій, чи впливу інших людей.

Головна героїня є прикладом того, як у найважчих несприятливих умовах можна залишитися собою – доброю, відкритою, щирою і люблячою.

Ви схожі зі своїм персонажем? Що в ньому подобається, не подобається?

Кожна людина має задатки багатьох рис характеру. Звичайно, виходячи з того, що мій герой – один з основних антагоністів в цьому серіалі, він проявляє досить темні сторони свого емоційного життя і свого характеру. В житті я так не поводжуся. Моя лінія поведінки зовсім інша, але, звісно, знаходжу все це все одно в собі.

Подобається чи не подобається Костя: намагаюся так не розглядати свого героя, тому що це персонаж, якого я граю, якого виправдовую. Але, звичайно ж, його поведінка – не дуже раціональна і не дуже здорова стосовно суспільства і людей, здатних до високих почуттів. Це людина з досить складною долею, яка піддалась негативному впливу в своєму житті. Костя жадає самоствердження, неважливо, якою ціною.

Як змінювався характер вашого персонажа в серіалі?

У Кості є кілька ключових моментів. Один момент – дитинство, коли він терпів неповагу з боку вітчима. Другий період – його тюремне життя, де він явно теж неособливо відчув повагу. Все це виражається в його злості і ненависті та спробах самовиражатися в єдиному, що у нього залишається, – в його родині. Костя хоче зайняти позицію глави сім’ї, хоче мати владу хоч десь. Ще один ключовий момент – вже ближче до фіналу, коли він доходить до відчаю від того, що нікому не потрібен і його все ж ніхто не поважає. І в результаті він не схаменувся, а навпаки – занурився ще глибше в образу і в злість та готовий піти на ще жахливіші вчинки…

Який ще персонаж, окрім вашого, в цьому серіалі вам би підійшов? Кого ще зіграли б в цій картині?

Усі дуже точно тут розставлені, всі абсолютно на своїх місцях. І я теж дуже задоволений тим, що мені дісталася саме ця роль. Я отримував величезне задоволення від роботи!

Більше на тему: «З вовками жити»: фотодобірка

Ви одразу спрацювалися з іншими акторами, яка атмосфера панувала на майданчику під час зйомок?

Атмосфера панувала приголомшлива, дуже творча, як і всі актори. Процес був дуже цікавим і моментами делікатним, дуже тонким. І, якщо час дозволяв, намагалися максимально розібрати всі сцени до дуже тонких моментів, наскільки це було можливо.

Настрій у всіх був творчий від початку, тому що всім історія здалася дуже цікавою. На тлі більшості серіалів ця історія дуже нестандартна, тому що вона про неблагополучну сім’ю. В основному ми бачимо дуже багато історій про добробут і якісь перипетії в таких сім’ях, а «З вовками жити» – історія про неблагополучну сім’ю і дівчину, яка виривається із цього світу.

Розкажіть про знімальний день, що найбільше запам’ятався?

Важкі дні були хоча б тому, що взимку знімати завжди непросто. Було весело, оскільки вся команда – дуже приємні люди, всі веселі, всі підтримували творчу атмосферу. Сцени теж якось не хочеться виділяти, адже для мене весь процес є цілісним.

Зі смішних моментів: наприклад, у пориві гніву мій персонаж б’є в лісі дерева, і в одну мить з моєї ноги злетів черевик і зі свистом пролетів над вухом у оператора. Це було кумедно. Особливо – обличчя оператора і тих, хто стояв поруч.

Що глядачі винесуть для себе із серіалу «З вовками жити»?

Це індивідуальне питання. Кожна людина сприймає будь-яку історію трохи по-своєму. Мені було б цікаво дізнатися самому, як хто побачить цю історію, як хто її зрозуміє. Але я впевнений у тому, що люди хоча б отримають задоволення від перегляду цього серіалу, тому що ми дуже постаралися.

Я дуже хочу подякувати всій команді, яка працювала над цим проектом, над створенням образів, усі відділи, всіх-всіх-всіх!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ