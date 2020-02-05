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«З вовками жити»: чим зацікавлять 5 і 6 серії (анонс)

05.02.2020

Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Вражаюча історія дівчинки Єви, яка не має справжньої сім’ї. Дивіться у нових серіях «З вовками жити», чи дізнається головна героїня, хто її рідня.

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Єва нарешті познайомилася з хорошими людьми, які дали їй дім. Дівчина і не сподівалась потрапити в будинок своєї мрії і знайти сім’ю. Щастю Єви немає межі, але казки в житті не можуть траплятися без неприємностей.

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Минуле головної героїні наздожене її, і відніме надію на світле майбутнє! Але з’являться люди, які захочуть захистити Єву.

Чи зможе дівчина втекти від кримінального минулого до нового світлого? Дивіться у 5 і 6 серіях «З вовками жити» на телеканалі СТБ.

Video: «З вовками жити»: чим зацікавлять 5 і 6 серії (анонс)

Серіал З вовками жити - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 05.02.2020. Про що сюжет п'ятої та шостої серій серіалу З вовками жити читайте в анонсі

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