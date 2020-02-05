Смотрите сериал «С волками жить» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Впечатляющая история девочки Евы, у которой нет настоящей семьи. Смотрите в новых сериях «С волками жить», узнает ли главная героиня, кто ее родня.

Ева наконец-то познакомилась с хорошими людьми, которые дали ей очаг. Девушка и не наделась попасть в дом своей мечты и обрести семью. Счастью Евы нет преград, но сказки в жизни не могут случаться без неприятностей.

Больше по теме: Тест: Насколько хорошо вы знаете 3 и 4 серии «С волками жить»?

Прошлое главной героини настигнет ее, и отнимет надежду на светлое будущее! Но появятся люди, которые захотят защитить Еву.

Убежит ли девушка от криминального прошлого к новому светлому? Смотрите в 5 и 6 сериях «С волками жить» на телеканале СТБ.

Video: «С волками жить»: чем заинтригуют 5 и 6 серии (анонс) Сериал С волками жить — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 05.02.2020. О чем сюжет пятой и шестой серий сериала С волками жить читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ