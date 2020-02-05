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«С волками жить»: чем заинтригуют 5 и 6 серии (анонс)

05.02.2020

Смотрите сериал «С волками жить» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Впечатляющая история девочки Евы, у которой нет настоящей семьи. Смотрите в новых сериях «С волками жить», узнает ли главная героиня, кто ее родня.

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Ева наконец-то познакомилась с хорошими людьми, которые дали ей очаг. Девушка и не наделась попасть в дом своей мечты и обрести семью. Счастью Евы нет преград, но сказки в жизни не могут случаться без неприятностей.

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Прошлое главной героини настигнет ее, и отнимет надежду на светлое будущее! Но появятся люди, которые захотят защитить Еву.

Убежит ли девушка от криминального прошлого к новому светлому? Смотрите в 5 и 6 сериях «С волками жить» на телеканале СТБ.

Video: «С волками жить»: чем заинтригуют 5 и 6 серии (анонс)

Сериал С волками жить — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 05.02.2020. О чем сюжет пятой и шестой серий сериала С волками жить читайте в анонсе

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