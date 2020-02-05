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Головна героїня «З вовками жити» Анастасія Рула розповіла про зйомки в серіалі

05.02.2020

На телеканалі СТБ в ефір знову  вийшов серіал «З вовками жити» – історія Єви, життя якої постійно підносить неприємні сюрпризи. Головна актриса серіалу Анастасія Рула розповіла про роботу в цій кінострічці. Детальніше читайте в інтерв’ю.

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Настю, розкажіть, про що, на вашу думку, серіал «З вовками жити»?

Як уже було сказано, це адаптація роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Тільки в цьому варіанті Олівер – дівчисько, яке, незважаючи на ті перепони, той бруд і темряву, які її оточували, змогла зберегти в душі правду і віру в заповітну мрію – знайти свою сім’ю.

Як на мене, це казка про незвичайне везіння пробуджувати в людях добро, довіряти своїм почуттям і не здаватися.

Ця історія розповідає про прості людські цінності – про любов, родину і доброту, про які в сучасному світі часом забувають.

Ви схожі зі своїм персонажем? Що в ньому подобається або, навпаки, відштовхує?

Це перша роль у кіно, яка виявилася такою близькою мені за характером. Різниця лише в тому, що Єва молодша за мене, хоча, чесно кажучи, почуваюся я на 16.

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Як змінювався характер вашого персонажа протягом серіалу?

Це, напевно, перетворення злодюжки-пацанки на молоду дівчину, яка пізнає перше кохання.

Більше на тему: «З вовками жити»: чи доживе Микола до зустрічі з Євою? (Голосування)

Який ще персонаж цього серіалу вам би підійшов? Кого ще хотілося б зіграти?

Як актрисі мені цікавий персонаж мами Віри. Його чудово втілила Лі Берлінська. Думаю, в іншій віковій категорії я б хотіла зіграти маму циганської зграї злодіїв.

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Ви відразу спрацювалися з іншими акторами? Яка атмосфера панувала на майданчику під час зйомок?

На майданчик завжди хотілося бігти, адже там чекала цікава робота, чудова команда і акторська, і знімальна. Найбільше народу збиралося у невеликому гримерному вагончику, там завжди була весела атмосфера.

Розкажіть про знімальний день, який найбільше запам’ятався?

Найскладнішим був день зйомок у похоронному бюро, хоч я і не належу до забобонних актрис, але все ж було нелегко. Однак це прекрасний досвід, за який я вдячна.

Що глядачі винесуть для себе з серіалу «З вовками жити»?

Те, що не обов’язково вити, якщо ти виріс із вовками. Суспільство може вважати тебе ким завгодно. Головне – хто ти насправді.

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