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«З вовками жити»: що станеться у 7 і 8 серіях (анонс)

06.02.2020

Дивіться серіал «З вовками жити» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Вражаюча історія дівчинки Єви, яка не має справжньої сім’ї. Дивіться у нових серіях «З вовками жити», як закінчиться історія головної героїні.

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Єва встигла знайти нову люблячу сім’ю, зустріла старого друга і навіть закохалася. Дівчина навіть познайомила свою прийомну матір із людьми, які дали їй притулок. Але минуле не дає Єві жити спокійно.

Більше на тему: Дмитро Гаврилов: Костя жадає самоствердження і неважливо, якою ціною

Костя покалічив Дениса і відвіз Єву в невідомому напрямку. Дівчина під замком, її батько Микола перебуває при смерті. Ніхто не знає, чи знайде в результаті Єва щастя….

Чим закінчиться історія бідної сироти? Дивіться у 7 і 8 серіях «З вовками жити» на телеканалі СТБ.

Video: «З вовками жити»: що станеться у 7 і 8 серіях (анонс)

Серіал З вовками жити - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 06.02.2020. Про що сюжет сьомої та восьмої серій серіалу З вовками жити читайте в анонсі

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