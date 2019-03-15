PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«З вовками жити»: дата старту серіалу на СТБ

15.03.2019

25 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «З вовками жити». Ви побачите історію дівчинки Єви, яка залишилася зовсім одна в цьому світі. Як складеться доля головної героїні, дізнаємося 25 березня!

FVV_6849

«З вовками жити» покаже історію Єви, яка ніколи не знала своїх батьків. Волею долі вона потрапила в будинок до нечесних людей, де її змушували красти і не пускали в школу. Чотирирічна Єва з самого народження була цікавою і спритною, а тому хитрощі даються їй легко.

Більше на тему: Режисер-постановник «З вовками жити» розповіла про зйомки нового серіалу

Саме завдяки цим навичкам дівчині вдасться вижити. Але що з Євою буде далі?

Не пропустіть прем’єру «З вовками жити» вже 25 березня о 20:00 на СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати