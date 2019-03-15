Уже сьогодні, 15.03.2019, відбудеться прем’єра ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучою традиційно стала прекрасна Роза Аль-Намрі, яка довідається всі секрети учасниць 9-го сезону проекту «Холостяк». А ось хто став новим експертом і хто підключиться до бурхливої ​​дискусії в студії «Як вийти заміж»-2019 – дізнайтеся в матеріалі.

Ведуча й експерти намагатимуться дізнатися всі таємниці позаефірного життя учасниць. Допоможуть знайти істинні причини невдалих минулих стосунків, а також дадуть багато корисних порад.

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До постійного експерта, директора студії, яка створює «Холостяк», Анни Калини долучилася професійна психолог-сексолог Наталя Єжова.

«У кожної людини є свої стратегії в побудові стосунків, вони можуть бути як усвідомлені, так і неусвідомлені. Моя місія в ток-шоу «Як вийти заміж» – показати дівчатам, які з цих стратегій помилкові та як це виправити. Мені б хотілося, щоб не тільки учасниці, а й кожна дівчина, подивившись ток-шоу, для себе зробила висновки і впровадила цей урок із програми у своє життя, щоб стати щасливішою і знайти чоловіка своєї мрії», – каже Наталя.

Тема 1 випуску ток-шоу – «Тягар минулих стосунків – загроза майбутнім чи неповторний досвід?».

А ось чоловічу думку з цього приводу висловить запрошений гість – той, хто на власному досвіді знає, що другий шлюб може бути щасливим, – Арсен Мірзоян.

Не пропустіть вже сьогодні після 2 випуски проекту «Холостяк»-9 прем’єру ток-шоу «Як вийти заміж».

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