Прем’єра ток-шоу «Як вийти заміж»-2019
14.03.2019
Вже цієї п’ятниці, 15.03.2019, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра всіма улюбленого ток-шоу «Як вийти заміж». Традиційно ведучою стане чарівна Роза Аль-Намрі. Учасниці проекту «Холостяк»-9 з’являться в студії, де поділяться секретами другого випуску. Не пропустіть перший випуск ток-шоу «Як вийти заміж» на телеканалі СТБ.
В 1 випуск ток-шоу «Як вийти заміж» ви дізнаєтеся:
- Хто стане новим постійним експертом ток-шоу?
- Що стане головною темою обговорення?
- Про що розкажуть вибули учасниці з проекту «Холостяк»-9?
- І які поради отримають дівчата в результаті дискусії експертів?
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Не пропустіть відразу після 2 випуску найромантичнішого реаліті «Холостяк»-9 прем’єру ток-шоу «Як вийти заміж». Вмикайте телеканал СТБ о 23:55 і дізнайтеся більше історій, що не увійшли в ефір.
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