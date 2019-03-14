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Прем’єра ток-шоу «Як вийти заміж»-2019

14.03.2019

Вже цієї п’ятниці, 15.03.2019, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра всіма улюбленого ток-шоу «Як вийти заміж». Традиційно ведучою стане чарівна Роза Аль-Намрі. Учасниці проекту «Холостяк»-9 з’являться в студії, де поділяться секретами другого випуску. Не пропустіть перший випуск ток-шоу «Як вийти заміж» на телеканалі СТБ.

роза аль-намри

В 1 випуск ток-шоу «Як вийти заміж» ви дізнаєтеся:

  • Хто стане новим постійним експертом ток-шоу?
  • Що стане головною темою обговорення?
  • Про що розкажуть вибули учасниці з проекту «Холостяк»-9?
  • І які поради отримають дівчата в результаті дискусії експертів?

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Как выйти замуж

Не пропустіть відразу після 2 випуску найромантичнішого реаліті «Холостяк»-9 прем’єру ток-шоу «Як вийти заміж». Вмикайте телеканал СТБ о 23:55 і дізнайтеся більше історій, що не увійшли в ефір.

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