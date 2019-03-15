Уже сегодня, 15.03.2019, состоится премьера ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущей традиционно стала прекрасная Роза Аль-Намри, которая разузнает все секреты участниц 9-го сезона проекта «Холостяк». А вот кто стал новым экспертом и кто подключится к бурной дискуссии в студии «Как выйти замуж»-2019 – узнайте в материале.

Ведущая и эксперты постараются разузнать все тайны внеэфирной жизни участниц. Помогут найти истинные причины несложившихся прошлых отношений, а также дадут множество полезных советов.

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К постоянному эксперту, директору студии, создающей «Холостяк», Анне Калине присоединилась профессиональная психолог-сексолог Наталья Ежова.

«У каждого человека есть свои стратегии в построении отношений, они могут быть как осознанные, так и неосознанные. Моя миссия в ток-шоу «Как выйти замуж» – показать девушкам, какие из этих стратегий ошибочны и как это исправить. Мне бы хотелось, чтобы не только участницы, но и каждая девушка, посмотрев ток-шоу, для себя сделала выводы и внедрила этот урок из программы в свою жизнь, чтобы стать счастливее и найти мужчину своей мечты», – говорит Наталья.

Тема 1 выпуска ток-шоу – «Груз прошлых отношений – угроза будущим или неповторимый опыт?».

А вот мужское мнение по этому поводу выскажет приглашенный гость – тот, кто на собственном опыте знает, что второй брак может быть счастливым, – Арсен Мирзоян.

Не пропустите уже сегодня после 2 выпуска проекта «Холостяк»-9 премьеру ток-шоу «Как выйти замуж».

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