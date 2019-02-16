Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 група KAZKA розповіли сайту STB.UA, чому зважилися на участь в Нацвідборі, що їх виділяє серед інших конкурсантів і чого очікувати від їх номера. Детальніше — в матеріалі.

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Які емоції ви відчуваєте перед півфіналом?

Хвилювання? Звісно! Мандраж? Безумовно! Відповідальність? Ще б пак! Але все це нічого у порівнянні із тими впевненістю, бажанням і запалом, які нас ведуть вперед! У команди KAZKA наразі панують справжній бойовий дух і бажання показати свій найкращий результат.

Чому ви вирішили взяти участь в Нацвідборі?

Для себе ми визначили одне надзавдання: презентація української культури світові. Нехай, це звучить голосно, але хіба не такими мають бути цілі? Євробачення — це можливість у весь голос заявити про Україну! Тому і цілком закономірний крок, який зробить нас трішечки ближчими до реалізації нашої мети.

Що виділяє вас з усіх конкурсантів? У чому ваша родзинка?

У нас їх навіть декілька. І кожна родзинка має власне ім‘я! Ось ми — Саша, Нікіта і Діма! А ще величезна команда компанії MAMAMUSIC під керівництвом Юрія Нікітіна — справжні професіонали і, головне, люди, які вболівають і вірять в нас всією душею. Ми могли б почати перераховувати і їх імена, але, боїмось, нам не вистачить сторінок!

Розкажіть про те, як буде виглядати ваш номер?

Бачимо, ви не дуже любите сюрпризи, так? Але нехай цей стане для вас приємною несподіванкою. Скажемо тільки, що ми готуємось невпинно і відповідально. Це для нас не черговий виступ, а справжній крок до здійснення великої мрії.

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