Ексклюзивне інтерв’ю з учасниками «Х-фактор»-8 гуртом KAZKA

KAZKA — учасники 8 сезону вокального шоу «Х-фактор», що підкорили світові хіт-паради і здобули перемогу на головній музичній премії країни М1 Music Awards — дали ексклюзивне інтерв’ю сайту STB.UA. Артисти розповіли про новий хіт, фаворитах 9 сезону і поділилися спогадами. Детальніше читайте в матеріалі.

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Які емоції ви відчули, коли повернулись на шоу «Х-фактор»?

Саша:

Коли я приїхала на «Х-фактор» як гість, усвідомила, скільки всього змінилося за цей час. Здається, щойно я стояла на сцені проекту та думала, що нічого складнішого в житті бути не може. А тепер згадую цей період, скоріше, як приємний, аніж важкий. Було класно!

Нікіта:

Відчуття двоякі, ніби знов повертаєшся до школи. Радість від приємних згадок, від зустрічі з друзями, яких не бачив цілий рік. І, звісно, печаль від того, що такий період буває раз у житті, і він вже позаду.

Що було для вас найскладнішим під час участі у шоу?

Саша:

Складно було, коли ми вибули! Спочатку ніяк не могла звикнути до думки, що не буду регулярно бачитись із новими друзями.

Нікіта:

Ні, не конкуренція, тиск і відповідальність. Зараз я вас здивую! Складно було сидіти цілий день у холодному павільйоні та чекати своєї черги репетирувати.

Яка найприємніша згадка з «Х-фактора»?

Саша:

Тут буде очікувана відповідь! Знайомство з моїм найкращим другом – Мішею Панчишиним – і, звісно, дружба з Андрієм Данилком.

Нікіта:

О, таких багато! Це був класний досвід, який закарбувався в моїй пам’яті надовго (я сподіваюсь, пам’ять зі мною згодна).

На «Х-факторі» судді та глядачі відзначили ваш виступ із піснею «Журавлі». А який ваш улюблений номер?

Саша:

Мій улюблений номер – на пісню «Свята». Беззаперечно!

Нікіта:

Якщо ми говоримо про сам номер, то найкращий, на мою думку, був із піснею «Dancing Queen» гурту ABBA. А найкращий виступ із «Балладой о любви» Висоцького.

Під час шоу у вас утворився великий фан-клуб. А як ви реагуєте на критику?

Саша:

Я тільки вчуся адекватно сприймати критику. І, мені здається, вже є певні успіхи! А щодо нашого фан-клубу, то він і досі з нами! Крім того, він став значно більшим з моменту участі в шоу. Хочу скористатися можливістю і передати всім нашим слухачам привіт! Саме вони дають мені наснаги рухатися вперед.

Чи дивились ви 9 сезон? Є фаворити?

Саша:

У зв’язку із насиченим графіком я не мала можливості подивитись увесь сезон. Але більшість номерів я все ж переглянула. Мій фаворит – Дмитро Волканов.

Нікіта:

Чесно кажучи, я дивився тільки один номер на пісню «Плакала». Знаю Маргариту Двойненко не перший рік, тому вона, певно, і була моїм фаворитом.

Ви з тих учасників, хто досягнув приголомшливого успіху відразу після шоу. Яку пораду можете дати учасникам 9 сезону щодо подальших кроків після «Х-фактора»?

Саша:

Шукайте однодумців! Знаходьте людей, які закохані у вашу творчість. Адже далі буде дуже складно. Вам не завадять союзники!

Нікіта:

Потрібно багато працювати. А ще – непогано б написати класний хіт!

Міша Панчишин говорив, що хотів би записати з вами спільну пісню. Що думаєте про це? Чи підтримуєте стосунки?

Саша:

У нас із ним вже є непоганий дует в житті, адже він був, є і залишиться моїм найкращим другом!

З ким ще з учасників вашого сезону підтримуєте стосунки?

Саша:

Спілкуємося з Оленою Зуєвою, Ксюшею Поповою.

Нікіта:

З гуртом «КпоБ» – хороші хлопці! А ще – з Юрком Юрченком! У нас із ним є скандально невідомий музичний проект «Нечистяк і Борода».

А з наставником Андрієм Данилком спілкувалися після проекту?

Саша:

Ми дружимо!

Нікіта:

Колишніх наставників не буває! Звісно, спілкуємось. Регулярно радимось і просто підтримуємо дружні взаємини.

Коли шанувальникам чекати на ваш новий хіт?

Саша:

Хіт вже є, він просто чекає свого часу.

Нікіта:

І я навіть знаю, коли настане цей час! Увага, спойлер: ми презентуємо нову пісню під час нашого концерту в Києві вже 12 грудня.

Чи будете пробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення-2019?

Саша:

Поки що це секрет. А ви як гадаєте, нам варто брати участь?

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