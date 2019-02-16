Участники Нацотбора на Евровидение-2019 группа KAZKA рассказали сайту STB.UA, почему решились на участие в Нацотборе, что их выделяет среди остальных конкурсантов и чего ожидать от их номера. Подробнее — в материале.

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Какие эмоции вы испытываете перед полуфиналом?

Волнение? Конечно! Мандраж? Безусловно! Ответственность? Еще бы! Но все это ничего в сравнении с той уверенностью, желанием и усердием, которые нас ведут вперед! У команды KAZKA пока господствует настоящий боевой дух и желание показать свой лучший результат.

Почему вы решили принять участие в Нацотборе?

Для себя мы определили одну сверхзадачу: презентация украинской культуры миру. Пусть это звучит громко, но разве не такими должны быть цели? Евровидение — это возможность во весь голос заявить об Украине! Поэтому и вполне закономерный шаг, который сделает нас немного ближе к реализации нашей цели.

Что выделяет вас среди всех конкурсантов? В чем ваша изюминка?

У нас их даже несколько. И каждая изюминка имеет собственное имя! Вот мы — Саша, Никита и Дима! А еще огромная команда компании MAMAMUSIC под руководством Юрия Никитина — настоящие профессионалы и, главное, люди, которые болеют и верят в нас всей душой. Мы могли бы начать перечислять и их имена, но, боимся, нам не хватит страниц!

Расскажите о том, как будет выглядеть ваш номер?

Видно, вы не очень любите сюрпризы, да? Но пусть этот станет для вас приятной неожиданностью. Скажем только, что мы готовимся постоянно и ответственно. Это для нас не очередное выступление, а настоящий шаг к осуществлению великой мечты.

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