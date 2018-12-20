Гурт KAZKA номінований на YUNA 2019

Гурт KAZKA потрапив в список номінантів на національну музичну премію YUNA. Серед представників українського шоу-бізнесу будуть вибирати найкращих з найкращих. Читайте подробиці.

Більше на тему: Олег Винник номінований на YUNA 2019

У столичному Палаці Спорту 22 березня пройде 8-ма щорічна церемонія нагородження музичною премією YUNA. У переліку з іменами зірок налічується 14 різних номінацій, у кожній з яких позначені п’ять можливих переможців. На сайті заходу вже з’явився повний список номінантів на престижну українську нагороду. Учасники «Х-фактор»-9 гурт KAZKA представлений в декількох категоріях:

«Найкращий поп-гурт»

«Найкраща пісня»

«Найкращий альбом»

«Найкращий кліп»

Нагадаємо, раніше гурт KAZKA став проривом року! Артисти отримали заповітну статуетку, обійшовши всіх конкурентів номінації на M1 Music Awards.

Більше на тему: Ексклюзивне інтерв’ю з учасниками «Х-фактор»-8 гуртом KAZKA

Дивіться відеокліп гурту KAZKA «Плакала» просто зараз!

Список номінантів премії YUNA 2019:

Найкращий виконавець

MONATIK

Арсен Мірзоян

Макс Барських

Олег Винник

Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця

Джамала

NK | Настя Каменських

TAYANNA

Оля Полякова

Христина Соловій

Найкращий рок-гурт

О.Torvald

Pianoбой

The Hardkiss

Антитела

Bez Обмежень

Найкращий поп-гурт

KADNAY

KAZKA

Mozgi

ONUKA

Время и Стекло

Найкраща пісня

Антитела — TDME

Pianoбой — Все, що тебе не вбиває

KAZKA — Плакала

Джамала — Крила

The Hardkiss — Кораблі

Краща пісня іншою мовою

Maruv & Boosin — Drunk Groove

LOBODA — Superstar

MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…

Макс Барських — Сделай громче

NK — Это моя ночь

Найкращий дует

Maruv & Boosin — Drunk groove

MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…

Олег Винник & Потап — Найкраший день

MONATIK & Ніна Матвієнко — Цей день

Бумбокс & The Gitas — Тримай мене

Найкращий альбом

Maruv — Black water

KAZKA — KARMA

ONUKA — MOZAIKA

The Hardkiss — Залізна ластівка

TAYANNA — Тримай мене

Найкращий кліп

Maruv & Boosin — Drunk groove

LOBODA — Superstar

Антитела — TDME

MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко…

KAZKA — Плакала

Відкриття року

Alina Pash

Boosin

Maruv

NK | Настя Каменских

The Gitas

Найкращий естрадний хіт

Оля Полякова — Мама

Олег Винник & Потап — Найкращий день

Ирина Билык — Не ховай очей

NK — Тримай

Олег Винник — Як жити без тебе

Найкращий електронний хіт

Ivan Dorn — Africa

ONUKA — Animal

Maruv & Boosin — Drunk groove

KADNAY — Тіло

Maruv & Boosin — Focus on me

Найкращий хіп-хоп хіт

Alina Pash — Bitanga

Mozgi — Але Але

TamerlanAlena — Покопокохай

Alyona alyona — Рибки

MamaRika — Файно

Найкраще концертне шоу

Кузьма 50!

Pianoбой. На вершині

Оля Полякова. Королева ночи

Концерт Океана Эльзы ко Дню независимости

The Hardkiss — Залізна ластівка

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