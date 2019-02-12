«Страва честі»: топ-10 цікавих фактів про ведучого Юрія Ковриженка

Всесвітньовідомий шеф-кухар і ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко ексклюзивно для сайту STB.UA розповів 10 цікавих фактів про себе. Читайте докладніше.

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Факт 1: борщ — улюблена страва

Немає нічого кращого за веслування ложкою по тарілці борщу (сміється. — Прим. ред.).

Факт 2: затятий банщик

Багато хто думає, що баня — просто пиво попити. Але передусім це здоров’я і спосіб життя. Немає нічого кращого, ніж піти морозним ранком в баню, випити хороший трав’яний чай, а потім пірнути в ополонку.

Факт 3: є 5 татуювань

Всі вони зі змістом: сакура символізує швидкоплинність і зміни в нашому житті, а коло Енсо — вічний рух. На мій погляд, татуювання потрібно наносити у свідомому віці. Адже це затягує (сміється. — Прим. ред.).

Факт 4: любить гострі відчуття

Минулого року відкрив для себе сноуборд, що закінчилося вибитим плечем і синцями. Але це був драйв, який хочеться повторити! У планах — стрибок з парашутом.

Факт 5: хоче вирушити в навколосвітню подорож на яхті

У мене в планах навчитися керувати яхтою і відправитися на регату або у навколосвітню подорож.

Факт 6: контрабандист

Іноді робота шеф-кухаря пов’язана з легким порушенням законодавства і контрабандою продуктів у Євросоюз і Азію. Щоб відкрити для жителів цих країн українську кухню — часом треба ризикувати. Колись на World Gourmet Summit в Сінгапурі провезли 9 літрів свинячої крові у валізах контрабандою, щоб приготувати там кров’янку. Заради кулінарії шефи готові на все!

Факт 7: з українською кухнею познайомився в Грузії

Два роки жив і працював у Грузії в офіційному ресторані посольства України — «Кобзар». Мені довелося глибоко вивчати страви української кухні за ще дореволюційними книгами. Це був цікавий досвід, завдяки якому я багато чому навчився.

Факт 8: не вміє користуватися пральною машиною

Я вмію справлятися з ножами, каструлями і складними кулінарними техніками, але абсолютно не товаришую з пранням і прасуванням.

Факт 9: три улюблені приправи

Коріандр, сухий мелений імбир, індійський карі — три найулюбленіші приправи, які використовую найчастіше.

Факт 10: відвідав 21 країну

Дуже багато подорожую. У майбутньому мені хотілося б побувати в кожній країні світу.

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