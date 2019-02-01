Наталка Денисенко, актриса серіалу «За вітриною», розповіла про роль ефектної красуні Жанни. Також зірка поділилася враженнями від творчої команди і розповіла нам історію зустрічі з коханим чоловіком Андрієм Федінчиком. Докладніше читайте в інтерв’ю з Наталкою Денисенко.

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Як вам творча команда «За вітриною»?

Ой, ви знаєте, я ж усіх колег знаю ще з часів «Клану ювелірів». Велике задоволення працювати з режисером Мілою Погребінською. Її я теж давно знаю. Це надзвичайна дівчина! Коли мене запросили на проби і я дізналася про те, що вона буде режисером в серіалі «За вітриною», була цьому дуже рада! Я вдячна їй за те, що вона в мене повірила. Ми стільки задумів втілили на знімальному майданчику. По лінії мого персонажа Жанни написано, що трапляється страшна подія, вона потрапляє до стрип-клубу. Там її забирає до себе чоловік і змушує відпрацьовувати. У сценарії зазначено, що вона працює там офіціанткою. Раніше я займалася танцями на пілоні, і Міла мені сказала: «Наталко, може, давай придумаємо щось з цим?». У мене дуже цікавий персонаж, дійсно! Там величезний спектр: вона нещасна, потім спивається, потім драма, робота в стриптиз-клубі.

Це дуже круто! Тож нам варто очікувати танцю на пілоні у вашому виконанні?

Так, буде кількасекундний танець, я дуже готувалася до нього, тому що після пологів ще не танцювала. Взагалі не займалася фізичними навантаженнями. І думаю: треба саме відновити форму. Дуже прикольно, що вона захотіла доповнити сценарій, написати деякі моменти. Все чудове, що нам вдалося, вийшло багато в чому завдяки Мілі Погребінській. Також у нас був дуже крутий оператор – Маркіян Канюка. Я знаю його ще з перших своїх ролей – «Щоденники темного», «Бардак» і т. д. Там перезнімалися всі студенти університету Карпенка-Карого. Перевагою на зйомках серіалу «За вітриною» було і те, що на майданчик ми приїжджали як до себе додому. За це дякую продюсеру продакшну «Арт Формс» Саші Ткаченко. Адже коли мене затвердили на роль, малюк був на грудному вигодовуванні. Вона допомагала нам з нянею, хвилювалась, щоб малюк був нагодований. Допомагала, щоб було місце, де дитині можна було спокійно спати. Це, звичайно, був ще той квест, ми стільки всього пережили. Але я перетерпіла все це, адже кінопроект дорослий, як фабрика. Тут ніхто просто не сидить. Це напружений серйозний процес. Час на зйомку обмежений, все розраховано. Наша величезна команда допомагала мені з малюком. За що їм дуже вдячна!

Розкажіть, яка роль у вашому житті стала найулюбленішою, найріднішою?

Не те, щоб «найулюбленішою», але вже точно доленосною стала роль Зої в серіалі «Клан ювелірів». Моя перша головна роль у великому проекті. Саме там ми почали тісно спілкуватися з моїм тепер вже чоловіком Андрієм Федінчиком. Ця роль привела нас до того, що ми вже маємо дитинку, свою квартиру, своє гніздечко. Якби я не знялася в цьому проекті, то не знаю, як склалося би в подальшому моє життя. Я не уявляю себе без цього періоду в житті. Адже кіновиробництво – це як робота на заводі, це напружений процес. Ніхто просто так не сидить на місці

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Чим займаєтеся зараз?

Ось нещодавно ми нарешті злітали на відпочинок. Цілий рік не могли зійтися в розкладі, щоб виділити спільний тиждень для поїздки. У вересні вийшло тільки на 4 дні вирватися в Одеську область, покупати малюка в морі. І тільки цієї зими полетіли в теплі краї на повноцінну відпустку. Андрюша дуже любить купатися. Він був у захваті, як і ми! Ми ще не знаємо, коли зможемо це повторити, адже і я, і чоловік зараз готуємося до нових проектів. Багато проб, а це значить, що буде багато роботи.

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