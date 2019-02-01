Наталка Денисенко, актриса сериала «За витриной», рассказала о роли эффектной красавицы Жанны. Также звезда поделилась впечатлениями от творческой команды и поведала нам историю встречи с любимым мужем Андреем Фединчиком. Подробнее читайте в интервью с Наталкой Денисенко.

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Как вам творческая команда «За витриной»?

Ой, вы знаете, я же всех ребят знаю еще со времен «Клана ювелиров». Большое удовольствие работать с режиссером Милой Погребинской. Ее я тоже давно знаю. Это потрясающая девушка! Когда меня пригласили на пробы и я узнала о том, что она будет режиссером в сериале «За витриной», была этому очень рада! Я благодарна ей за то, что она в меня поверила. Мы столько задумок воплотили на съемочной площадке. По линии моего персонажа Жанны написано, что случается страшное событие, она попадает в стрип-клуб. Там ее забирает к себе мужчина и заставляет отрабатывать. В сценарии указано, что она работает там официанткой. Прежде я занималась танцами на пилоне, и Мила мне сказала: «Наталка, может, давай придумаем что-то с этим?». У меня очень интересный персонаж, правда! Там огромный спектр: она несчастная, потом спивается, потом драма, работа в стриптиз-клубе.

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Как круто! Так нам стоит ожидать танца на пилоне в вашем исполнении?

Да, будет несколькосекундный танец, я очень готовилась к нему, потому что после родов еще не танцевала. Вообще не занималась физическими нагрузками. И думаю: надо как раз восстановить форму. Очень прикольно, что Мила захотела дополнить сценарий, написать некоторые моменты. Все прекрасное, что у нас получилась, удалось во многом благодаря Миле Погребинской. Также у нас был очень крутой оператор – Маркиян Канюка. Я знаю его еще с первых своих ролей – «Дневники темного», «Бардак» и т. д. Там переснимались все студенты из университета Карпенко-Карого. Преимуществом на съемках сериала «За витриной» было и то, что на площадку мы приезжали как к себе домой. За это спасибо продюсеру продакшна «Арт Формс» Саше Ткаченко. Ведь когда меня утвердили на роль, малыш был на грудном вскармливании. Она помогала нам с няней, переживала, чтобы малыш был накормлен. Помогала, чтобы было место, где ребенку можно было спокойно спать. Это, конечно, был еще тот квест, мы столько всего пережили. Но я перетерпела все это, ведь кинопроект взрослый, как фабрика. Тут никто просто не сидит… Это напряженный серьезный процесс. Время на съемку ограничено, все рассчитано. Наша огромная команда помогала мне с малышом. За что им огромное спасибо!

Расскажите, какая роль в вашей жизни стала самой любимой, самой родной?

Не то, чтобы «самой любимой», но уж точно судьбоносной, стала роль Зои в сериале «Клан ювелиров». Моя первая главная роль в большом проекте. Именно там мы стали тесно общаться с моим теперь уже мужем Андреем Фединчиком. Эта роль привела нас к тому, что мы уже имеем ребеночка, свою квартиру, свое гнездышко. Если бы я не снялась в этом проекте, то не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Я не представляю себя без этого периода в жизни. Ведь кинопроизводство – это как работа на заводе, это напряженный процесс. Никто просто так не сидит на месте.

Чем занимаетесь сейчас?

Вот недавно мы наконец слетали на отдых. Целый год не могли совпасть в расписании, чтобы выделить общую неделю для поездки. В сентябре получилось только на 4 дня вырваться в Одесскую область, покупать малыша в море. И только этой зимой улетели в тёплые края в полноценный отпуск. Андрюша очень любит купаться. Он был просто в восторге, как и мы!

Пока не знаем, когда сможем это повторить, ведь и я, и муж сейчас готовимся к новым проектам. Много проб – значит, будет много работы.

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