Наталка Денисенко рассказала STB.UA о том, как же ее выбор пал на актерскую деятельность. Героине сериалов «За витриной» и «Крепостная» говорили, что ее темпераментность может помешать в работе на телевидении. Что же Наталка отвечала на все это и как начинался ее творческий путь? Читайте в интервью с одной из самых обаятельных актрис украинской киноиндустрии.

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Расскажите о том моменте, когда вы поняли, что хотите стать актрисой.

Это было где-то в 8 классе, когда я окончательно поняла, что хочу поступать в театральный университет. Я была артистичная, экспрессивная, активная девочка. Сначала мама меня отвела на балет, где меня всегда ставили на соло! Кстати, я не только танцевала, но и одновременно что-то говорила, пела. Преподавательница комментировала это так: «Наташа, ну успокойся, ты можешь просто танцевать, улыбаться? Что ты отвлекаешь девочек?!» Когда немного стала старше, хотелось найти еще какое-то творческое занятие. И в старших классах я познакомилась со своей будущей кумой, Сашей Польгуй, она тоже актриса. Мы делали всякие школьные сценки, постановки на новый год. В школе от этого имели привилегии, потому что занимались творческим аспектом. Потом пошла на вокал, где мы пели вместе с Сашей. В 8 классе ходили играть в «Мортал Комбат» в театр (у Саши там мама работала в театральной администрации), после этого ходили смотрели репетиции. Саша говорит: «Вот есть же такие театральные вузы», о чем я тогда не знала. Думаю: «О, все, буду поступать, стану актрисой». У меня в воображении рисовалась картина очень тяжелой работы, что надо работать 10 лет в театре и только тогда ты добьешься успеха, но в моей судьбе, слава Богу, все не так сложилось.

Как отнеслись родители к вашему выбору?

Мои родители: мама – учитель высшей математики, которая работала всю жизнь в детском саду с маленькими детками, а папа геолог. И когда я им рассказала о своих планах, они прокомментировали это так: «Ну хорошо-хорошо», а потом, видимо, думали меня отговаривать, но я ведь очень упряма. Я человек, который никого слушать не будет. Если что-то решила, значит, так и будет! Пришло время 11 класса и я сказала, что поступаю на один факультет в один университет. Тогда это было неслыханно, все боялись. Мои родители советской закалки считали, что надо везде поступать, чтобы точно где-то потом учиться. Но я была уверена, что поступлю. Затем получила допуск для того, чтобы подавать документы в театральный университет, а это не так-то просто. Мама убеждала меня подать документы на еще один факультет. В театральном университете Карпенко-Карого есть специальность «Телеведущий программ телевидения». Я думаю: «Да, это тоже такая творческая профессия, подам для успокоения мамы». Мы поехали университет, чтоб получить опять же допуск. Тогда я познакомилась с Аркадием Непиталюком, который позже стал моим мастером, он снял «Припутні», «11 дітей з Моршина», «Кров’янку», получил «Золоту Дзиґу». Когда я с ним познакомилась, поняла, что это совершенно другой уровень общения, ведь на театральном факультете мне нужно было плясать под дудочку – повернитесь, покажитесь. А тут он встретил меня как своего хорошего друга, начал со мной беседовать, ему было правда интересно: почему? что? что я вообще за человек?

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Все актеры очень тепло относятся к своим мастерам, как к родителям даже. Правда ли это?

Это правда. На одном из мероприятий я встретила своего мастера, он мне как отец. Это тот человек, который является проводником в мир творчества. Как родители в мир жизни. Когда я поступала, у Аркадия Непиталюка это был первый и последний набор именно на ведущих, еще он преподавал режиссуру. Аркадий вложил в нас все! Все, чему я научилась, – это его заслуга. Тогда именно этот человек, расположил меня к себе. Было очень интересно с ним поработать. Я просто почувствовала, что к нему стоит идти. Бесплатных мест не было, это же крутой кинофакультет. Но после первого экзамена оказалось, что их все-таки выделили. Я очень обрадовалась, ведь имела высокие баллы. Затем все 5 лет училась на бюджете, без всяких знакомств. Кстати, у нас на факультете было большое преимущество, нас учили работать с камерой, мы вообще только с ней и работали. Снимали свои сериалы, скетчи, изучали кино, сериалы, мелодрамы. Нас учили не только играть, но и смотреть, анализировать – это очень круто. Мне кажется, что есть доля успеха именно в том, что я разбираюсь во многом. Не то, чтобы я лучше других актеров, но у меня есть хорошая база.

Как началась ваша карьера? С чего?

Когда я поступила к Аркадию, была уверена, что стану сразу телеведущей, журналистом. Будет серьезная работа, интервью… Когда я сдавала на 4 курсе государственные экзамены, там присутствовала журналистка в комиссии. Она мне сказала: Наташа, вы такая темпераментная, как вы будете работать на телевидении? Вы же сплошная эмоция. На что я ответила: «Вот так и буду!». Началась моя карьера с короткометражных фильмов у друзей-студентов, которые сейчас кинорежиссеры. Затем кто-то начал спрашивать, не хочу ли я пойти на пробы или на кастинг. Конечно, мы ходили на все кастинги, которые только можно. Нужно было цепляться, пробивать. Преподаватели были не против, чтобы ходили что-то узнавали, ну, конечно же, не в ущерб учебе. Вот так, по чуть-чуть. Хотя я вообще даже не думала, что это будет моя профессия, мне это просто нравилось. Это было как хобби и быстрые и легкие деньги. Ты пришел, отыграл, тебе заплатили хорошую сумму. Для студента это огромное счастье. Потом, когда уже училась на старших курсах, работала на радио, вела новости и была журналистом на М1. Писала интервью, это была чисто практика. Потом начала озвучивать мультики и сериалы, периодически сниматься. Когда уже закончила университет, думаю: так, надо уже остановиться где-то, как родители учили: трудовая книжка, чтобы все было как у людей. И я устроилась на радио. Мне нужно было проработать 3 недели и потом оформляться. После успешного прохождения испытательного срока мне сказали оформляться, что все замечательно. И тут мне поступило предложение пойти на пробы. Я пошла, и меня утвердили. Тогда пришло понимание, что за несколько дней съемок можно заработать те деньги, которые я бы получила работая журналистом месяц. Конечно же, на радио я оформилась, но и съемки продолжила. Снималась потихоньку и вот такой итог – твое от тебя не уйдет.

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