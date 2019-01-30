Неймовірний MELOVIN виступить на Нацвідборі в Україні. Співак сказав, що навіть не уявляє, що буде на конкурсі, але хоче поділитися своєю піснею. Його виступ ми побачимо в інтервал-акті Національного відбору на Євробачення-2019. Детальніше – в інтерв’ю із зіркою.

MELOVIN повідомив, що не уявляє, що буде на Євробаченні. Однак розповів про пісню, яку заспіває на сцені Нацвідбору, але вже як запрошена зірка. Це буде композиція «З тобою, зі мною, і годі», на яку вже відзнято відеокліп.

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Минув рік, що відчуваєш з приводу повернення на сцену Нацвідбору?

Для мене все – це сцена. Не сцена Євробачення, Національного відбору, а просто сцена. Тут я можу виступити, показати свою пісню, захопити глядачів, які, можливо, навіть не бачили мене ніколи.

Кого вважаєш гідним перемоги в цьому році?

Навіть не знаю, ще нікого не дивився. Знаю, що буде KAZKA, буду вболівати за неї цього року. Є ще одна претендентка… Хоча ні, її не зарахували до списку учасників. Це Ostrovskaya. Вчора чув пісню і в повному шоці, що вона не на Нацвідборі.

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Як вам новий учасник Нацвідбору? Замість TAYANNA за перемогу боротиметься співачка MARUV.

Я не дуже бачу MARUV на сцені Євробачення. Тому що дуже мало вокалу. Це більше такий проект, під який хочеться провести гарно час десь у клубі, на вечірці.

Але і про голос KAZKA було багато гнівних відгуків. Про те, що вокал слабий.

Останні виступи були дуже класні. Я знаю, що вона вдосконалювала вокал, це круто, що людина працює над собою. Дуже цікаво, що буде на виступі.

Твої прихильники бачать, наскільки ти змінився, виріс у творчому плані. Іншими стали навіть тексти пісень…

Так, тепер в мене мало чорного в гардеробі (сміється. — Прим. ред.)! Як мінімум, мені здається, на мене вплинув відпочинок. Я нарешті взяв відпустку, вперше за три роки вимкнув свій телефон. Нарешті був один на один із собою. Саме тоді у мене була перезарядка. Без проблем, поганих емоцій, я просто виріс. Тому не здивуюсь, якщо і надалі тексти пісень будуть ще більше відрізнятися від попередніх.

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