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Євробачення-2019: MELOVIN виступить в інтервал-акті Нацвідбору в Україні

30.01.2019

Неймовірний MELOVIN виступить на Нацвідборі в Україні. Співак сказав, що навіть не уявляє, що буде на конкурсі, але хоче поділитися своєю піснею. Його виступ ми побачимо в інтервал-акті Національного відбору на Євробачення-2019. Детальніше в інтерв’ю із зіркою.

євробачення 2019

MELOVIN повідомив, що не уявляє, що буде на Євробаченні. Однак розповів про пісню, яку заспіває на сцені Нацвідбору, але вже як запрошена зірка. Це буде композиція «З тобою, зі мною, і годі», на яку вже відзнято відеокліп.

Більше на тему: MELOVIN презентував новий кліп «З тобою, зі мною, і годі»

Минув рік, що відчуваєш з приводу повернення на сцену Нацвідбору?

Для мене все – це сцена. Не сцена Євробачення, Національного відбору, а просто сцена. Тут я можу виступити, показати свою пісню, захопити глядачів, які, можливо, навіть не бачили мене ніколи.

Кого вважаєш гідним перемоги в цьому році?

Навіть не знаю, ще нікого не дивився. Знаю, що буде KAZKA, буду вболівати за неї цього року. Є ще одна претендентка… Хоча ні, її не зарахували до списку учасників. Це Ostrovskaya. Вчора чув пісню і в повному шоці, що вона не на Нацвідборі.

Більше на тему: Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

Як вам новий учасник Нацвідбору? Замість TAYANNA за перемогу боротиметься співачка MARUV.

Я не дуже бачу MARUV на сцені Євробачення. Тому що дуже мало вокалу. Це більше такий проект, під який хочеться провести гарно час десь у клубі, на вечірці.

Але і про голос KAZKA було багато гнівних відгуків. Про те, що вокал слабий.

Останні виступи були дуже класні. Я знаю, що вона вдосконалювала вокал, це круто, що людина працює над собою. Дуже цікаво, що буде на виступі.

Твої прихильники бачать, наскільки ти змінився, виріс у творчому плані. Іншими стали навіть тексти пісень…

Так, тепер в мене мало чорного в гардеробі  (сміється. — Прим. ред.)! Як мінімум, мені здається, на мене вплинув відпочинок. Я нарешті взяв відпустку, вперше за три роки вимкнув свій телефон. Нарешті був один на один із собою. Саме тоді у мене була перезарядка. Без проблем, поганих емоцій, я просто виріс. Тому не здивуюсь, якщо і надалі тексти пісень будуть ще більше відрізнятися від попередніх.

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