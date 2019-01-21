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Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

21.01.2019

Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ оголосили імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. З 9 лютого в прямих ефірах за право представити Україну боротимуться 16 виконавців. Читайте в матеріалі докладніше.

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Цього року в Національному відборі на Євробачення-2019 візьмуть участь як нові обличчя, так і добре відомі глядачеві виконавці. Весь список учасників:

  1. Braii
  2. Freedom jazz
  3. KAZKA
  4. YUKO
  5. The Hypnotunez
  6. LAUD
  7. TAYANNA
  8. Brunettes Shoot Blondes
  9. VERA KEKELIA
  10. ЦеШо
  11. Ivan NAVI
  12. ANNA MARIA
  13. BAHROMA
  14. LETAY
  15. КiRA MAZUR
  16. KHAYAT

«Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення», — зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

За правилами 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.

Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору 2019 року пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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Video: Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

TAYANNA, LAUD и KAZKA: хто став учасником Національного відбору на Євробачення-2019. Список всіх учасників Нацвідбору від України

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