Невероятный MELOVIN выступит на Нацотборе в Украине. Певец сказал, что даже не представляет, что будет на конкурсе, но хочет поделиться своей песней. Его выступление мы увидим в интервал-акте Национального отбора на Евровидение-2019. Подробнее – в интервью со звездой.

MELOVIN сообщил, что не представляет, что будет на Евровидении. Но рассказал о песне, которую споет на сцене Нацотбора, правда уже в качестве приглашенной звезды. Это будет композиция «З тобою, зі мною, і годі», на которую уже снят видеоклип.

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Прошел год, что чувствуешь по поводу возвращения на сцену Нацотбора?

Для меня все – это сцена. Не сцена Евровидения, Национального отбора, а просто сцена. Здесь я могу выступить, показать свою песню, восхитить зрителей, возможно, даже тех, кто и не видел меня никогда.

Кого считаешь достойным победы в этом году?

Даже не знаю, еще никого не смотрел. Знаю, что будет KAZKA, и я буду болеть за нее в этом году. Есть еще одна претендентка… Хотя нет, ее не внесли в список участников. Это Ostrovskaya. Вчера слышал песню и в полном шоке, что она не участвует в Нацотборе.

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Как вам новый участник Нацотбора? Вместо TAYANNA за победу будет бороться певица MARUV.

Я не очень вижу MARUV на сцене Евровидения. Потому что очень мало вокала, это больше проект, под который хочется хорошо провести время где-то в клубе, на вечеринке.

Но и о голосе KAZKA было много гневных отзывов. О том, что вокал слаб.

Последние выступления были безумно классные. Я знаю, что она совершенствовала вокал, это круто, что человек работает над собой. Очень интересно, что будет на выступлении.

Твои поклонники видят, насколько ты изменился, вырос в творческом плане. Другими стали даже тексты песен…

Да, теперь у меня мало черного в гардеробе (смеется. — Прим. ред.)! Как минимум, мне кажется, на меня повлиял отдых. Я наконец-то взял отпуск, впервые за три года выключил телефон. Был один на один с собой. У меня была некая перезарядка. Без проблем, плохих эмоций, я просто вырос. Поэтому не удивлюсь, если в дальнейшем тексты песен будут еще больше отличаться от предыдущих.

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