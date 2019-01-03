Судді «Х-фактор» Дмитру Шурову в цьому році дісталася категорія «30+». Редакція сайту STB.UA поспілкувалася з артистом і розпитала про враження від 9 сезону шоу. Читайте докладніше.

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Які враження про 9 сезон шоу «Х-фактор»?

9 сезон подарував багато позитиву всім. Ми нарешті притерлися з суддями і особисто я відчував себе трохи впевненіше в кріслі. Музично сезон став цікавішим через незвичайні аранжування Вадима Лисиці.

Чим вам запам’ятався цей сезон?

Сезон запам’ятався великою кількістю сильних голосів, нехай навіть багато хто з них не дійшов до фіналу. Шкода, що в фіналі не вистачило місць багатьом крутим вокалістам.

Кого ви підтримували з учасників в цьому році?

«Х-фактор»-9 нагадав мені яскраві барвисті джунглі, наповнені цікавими персонажами. У цьому сезоні, як ніколи, були сильні гурти, хоча зрозуміло я вболівав за Марка Савіна, тому що впевнений, що він мій майбутній колега.

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Дивіться презентацію нової пісні «Айсберги» Дмитра Шурова (Pianoбой) на шостому прямому ефірі «Х-фактор»-9!

Video: Дмитро Шуров: «Х-фактор»-9 нагадав мені барвисті джунглі Судді Х-фактор Дмитру Шурову в цьому році дісталася категорія 30+. Редакція сайту STB.UA поспілкувалася з артистом і розпитала про враження від 9 сезону шоу. Читайте докладніше.

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