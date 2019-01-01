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Привітання з Новим 2019 роком від Дмитра Шурова (Pianoбой)

01.01.2019

Дмитро Шуров, він же Pianoбой – автор, виконавець і композитор багатьох українських хітів. Суддя 9 сезону шоу «Х-фактор» привітав читачів сайту STB.UA з Новим 2019 роком. Що ж побажав знаменитий український співак дізнайтеся в матеріалі.

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«Будьте красиві, як Настя Каменських, впевнені в собі як Олег Винник, добрі і справедливі, як Андрій Данилко, жартуйте, як Андрій Бєдняков, і живіть кучеряво, як я! Миру, гармонії і розвитку! З новим роком!»,  побажав Дмитро Шуров.

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Video: Привітання з Новим 2019 роком від Дмитра Шурова (Pianoбой)

Дмитро Шуров (Pianoбой) привітав читачів сайту STB.UA з Новим 2019 роком. Що ж побажав знаменитий український співак - дізнайтеся в матеріалі

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