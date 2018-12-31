Дмитро Шуров (Pianoбой) — «Айсберги»: прем’ера пісні

Відомий український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) випустив новий хіт. Прем’єра пісні відбулася в прямому ефірі суперфіналу шоу «Х-фактор»-9. Читайте докладніше в нашому матеріалі.

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У суботу, 29 грудня, в суперфіналі шоу «Х-фактор»-9 суддя Дмитро Шуров презентував новий сингл «Айсберги».

«Всередині кожної людини хлюпається море можливостей і потенціалів. Дуже часто ми бачимо лише верхівку айсберга людини, робимо висновки по чисто поверхневим речам. Ця пісня про те, що в кожному з нас море потенціалу, і на його розкриття можна дивитися вічно. У кожного з нас досить тепла, щоб розтоплювати айсберги! У нас набагато більше спільного, того, що нас об’єднує! Номер поставила команда «Х-фактора», так що я по суті відчув себе одним з учасників…», — поділився артист.