Юлія Карпова: «Х-фактор» — команда мрії

Вокальне шоу «Х-фактор» кожної суботи запускало на своїй сторінці у Facebook, YouTube і сайті проекту прямі ефіри з ексклюзивними включеннями з бекстейджу проекту. Ведучою онлайн-трансляції була Юлія Карпова, під чий голос у програмі «Хеппі ранок» прокидаються мільйони слухачів радіостанції Хіт FM. Дівчина ексклюзивно для сайту STB.UA розповіла про улюблених учасників, яскраві моменти і хто вкрав її серце. Читайте докладніше.

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Які у тебе враження про 9 сезон шоу «Х-фактор»?

Тепер не знаю що робити по суботах. Другий рік поспіль приїжджаю з внутрішньою установкою: «Юля, це всього лише твоя робота». І другий рік зростаюсь з цими людьми. А коли хтось залишає шоу — ридаю мов дитина.

Який найяскравіший спогад про проект?

Коли учасникам оголосили про бекстейдже і вони злякалися. Їм сказали, що я б’ю конкурсантів струмом, задаю каверзні питання. Коли по черзі приходили на бекстейдж з переляканими очима, а тут я посміхаюся і жартую. Вони дуже здивувалися. Виявляється, зі мною можна дружити. (сміється, — Прим.ред.).

Який з конкурсів бекстейджа твій найулюбленіший?

Провокації — все прекрасно, але для мене головне те, як вони реагують. Як починають розкриватися — шуткують, кривляються і кайфують від всього, що відбувається, не менше за мене!

Хто твій найулюбленіший учасник? Кого підтримувала?

Всі вони вкрали моє серце! Розплакалася, коли пішли Jazzforacat. Сиділи в гримерці і співали їх авторську пісню «Розкідані речі». Коли пішли DukeTime — здавалося розірветься серце. Вперше в житті плакала через сімох чоловіків. Коли вилетів Марк Савін — було дуже прикро. Класно, що учасники сприймають свій виліт не як поразку, а новий етап. Всі хочуть працювати далі: планують концерти, пишуть пісні…

Що хотілося б ще реалізувати на бекстейджі? Чого тобі не вистачило?

Безумовно не вистачило часу. Шість ефірів пройшли дуже швидко.

За що ти вдячна «Х-фактору»?

До появи в моєму житті «Х-фактора», здавалося, що найголовніша Dream Team — «Хеппі ранок» (Юлія Карпова — ведуча ранкового шоу «Хеппі ранок» на Хит FM, — Прим.ред). Але тепер розумію, що їх в моєму житті дві!

Що ти можеш побажати нашим читачам напередодні Нового року?

Хочу, щоб всі в Новий рік дозволили собі кураж і авантюри. Займайтеся тим, від чого кайфуете. Коли, якщо не зараз?

А яка твоя наступна авантюра?

Моя наступна авантюра — «Х-фактор»-10. Якщо ви розумієте про що я… (сміється, — Прим.ред).

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