Суперфіналіст «Х-фактор»-9: інтерв’ю з Дмитром Волкановим

Суперфіналістом «Х-фактор»-9 став підопічний Андрія Данилка — Дмитро Волканов. В ексклюзивному інтерв’ю сайту STB.UA він розповів, який у нього улюблений номер, які дівчата подобаються і як дійти до суперфіналу шоу. Читайте докладніше.

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Дмитре, пам’ятаєш свої відчуття, коли почув, що став суперфіналістом?

Це було абсолютно незрозуміле відчуття. Не чекав такого повороту подій у моєму житті. Але я цього дуже хотів і вірив у мрію!

З якою метою ти прийшов на проект? Чи змінилася вона в процесі участі?

Протягом проекту моя мета змінювалася щодня. Прийшов на проект невпевненим хлопчиком, який вирішив подивитися, що таке телебачення. Після кастингу, коли отримав чотири «так», мені захотілося досягати великих результатів. І з кожним етапом це наближало мене до перемоги.

Які у тебе були думки ближче до суперфіналу? Ти був упевнений у своїй перемозі?

Протягом усього етапу у мене були серйозні суперники. Особливо в суперфіналі. Аудиторія голосувала за нас однаково. Було незрозуміло, хто стане переможцем. Все залежало від глядача, кожен розраховував на підтримку своїх фанатів.

На «Х-факторі» судді відзначили твій виступ з піснею «Jamaica», а який твій улюблений номер?

Мій улюблений — «Ну что же ты», який був в останньому ефірі. Але якщо озирнутися назад, то, швидше за все, теж «Jamaica». Я від цього номеру отримав величезне задоволення!

Чи очікував ти, що твоїми опонентами у фіналі стануть саме ZBSband?

Так, вже в третьому ефірі розумів, що хлопці будуть в четвірці фіналістів. У них є те, що чіпляє, — суміш вокалу та акторської майстерності.

Хто з твоїх суперників більше за інших учасників гідний перемоги?

На мій погляд, Оля Жмуріна. Вона серйозна вокалістка. Та Ваня Іщенко! Ми товаришуємо, і я захоплююся ним як музикантом.

А як ти проведеш свій перший день без «Х-фактора»?

Спочатку буду відсипатися, а потім поїду до батьків. І з новими силами на навчання. Так би хотілося, щоб «Х-фактор» не закінчувався ніколи. Я вже звик жити в такому шаленому ритмі.

Серед твоїх шанувальників дуже багато дівчат. А які дівчата подобаються тобі?

Мені подобаються щирі, чесні, добрі, вірні. Красиві (сміється. — Прим. ред.).

Коли шанувальники почують твій хіт?

Довірюсь професіоналам в музичній сфері. Ще хочу провести концерт в Бердянську. Це все в думках і розробці.

Що порадиш людям, які хочуть піти на кастинг наступного сезону?

Насамперед знаходити спільну мову з людьми і бути впевненими в собі. Вірте в свою мрію, бажайте перемоги і не опускайте руки! Будьте готові докласти всіх зусиль: не спати, коли треба довчити пісню чи танець, проходити через труднощі, щоб досягти своєї мрії. Тут не стільки важливий вокал. Якщо у людини немає харизми і працездатності — їй не на цей проект.

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