Переможцями «Х-фактор»-9 стали підопічні Насті Каменських — ZBSband. Вперше в історії шоу переможцем став гурт! В ексклюзивному інтерв’ю сайту STB.UA хлопці розповіли, звідки походить назва гурту, про свій репертуар і з ким хочуть заспівати разом. Читайте докладніше.

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Як створювався гурт ZBSband?

Богдан:

Ми з Владом вчилися в інституті, жили разом у гуртожитку. Але якось не сильно раніше дружили (сміється. — Прим. ред.). Але потім так сталося, що почали грати в одному театрі. Одного разу, після театрального капусника, наш художній керівник Стас Жарков запропонував нам зробити концерт після вистави. Він чув, як Влад читав вірші, а я співав свої стьобні пісні. Так рік тому і з’явився ZBSband.

Звідки така назва?

Богдан:

Ми довго думали над цим. У нас було мало варіантів: давай з двох прізвищ зробимо назву…

Влад:

Буйліщенко (сміється. — Прим. ред.)! І тут прийшло в голову ZBSband — золоті бойс шоу бенд.

Богдан:

Золоті — назва театру, бойс — тут все зрозуміло, шоу — тому що наші пісні приречені на шоу, і бенд як є.

Ви не сваритеся під час репетицій?

Влад:

Ні. Ми якось налаштували себе на те, що у нас не буде конфліктів. Ми обидва дуже напружені, легко заводимося. Незважаючи на це, ми не сваримося. Обидва лідери, але поступаємося один одному, знаючи, як одна іскра може перетворитися на вогонь і спалити все.

Ви прийшли на проект з жартівливою піснею, яка одразу стала хітом. А який у вас основний репертуар?

Богдан:

Ми два трагіка всередині. Вся наша творчість дуже глибока і драматична. Але самі ми люди веселі. Перша пісня створювалася на кухні і записана була жартома.

Влад:

Того вечора навіть дві пісні записали: «Творчі люди» і «Порахуй мої сльози».

Чому вибрали для кастингу пісню «На морозі», якщо у вас весь репертуар такий серйозний?

Богдан:

Нам якось не доводилося співати разом серйозні пісні до четвертого ефіру.

Влад:

Коли двом людям є що розповісти в пісні, тоді сенс множиться на два. Ми вже так добре один одного знаємо, що відчуваємо, коли одному з нас потрібна підтримка. Один одному дуже допомагаємо. Але посміятися — готові завжди.

А хто пише аранжування до ваших пісень?

Влад:

По черзі. Три акорди я, три Богдан. Хто тримає в руках гітару, той і пише (сміється. — Прим. ред.).

Хочете заспівати разом з кимось із учасників?

Влад:

У нас є ідея зробити спільну пісню з Jazzforacat. Ми дуже багато говоримо про це. З ними можна заспівати глибоку лірику. І з Ванею Іщенком! З ним можна подуріти. Ми на одній хвилі, він дуже хороший друг.

Богдан:

Ми спілкуємося постійно. Завдяки проекту «Х-фактор» з’являються люди на естраді, які просто так з неї не підуть, — цікаві особистості, на яких хочеться дивитися.

Влад:

На якому б етапі вони не покинули шоу — у них велике майбутнє. Вони всі дуже перспективні. Їхня музика відрізняється, за ними хочеться спостерігати і слухати.

Які у вас плани на майбутнє? Коли шанувальники почують ваші хіти?

Влад:

Ми хочемо зробити великий концерт в лютому з програмою години на дві. Запросимо наших друзів. Ми потроху відкриваємо глядачеві нашу творчість. Не хочеться залишитися в пам’яті людей клоунами.

Богдан:

Якщо взяти наш матеріал, то там концерт годин на 8 можна сміливо організувати. А взагалі у нас матеріалу на 3 альбоми!

Чи вдасться вам поєднувати акторську діяльність і музику?

Богдан:

Ми йдемо не від того, ким нас хочуть бачити, а що хочемо показати. Безліч разів замислювався, чи не забагато ми на себе взяли? Але якщо в нас це є, ми отримуємо від цього задоволення, чому б ні? Ми все встигаємо. Це в кайф!

Яким ви бачите свій перший кліп і пісню?

Богдан:

Не про політику, не про розлучення і розлади в сім’ях (сміється. — Прим. ред.). Будемо співати про те, що цікаво і що чіпляє. У нас дуже символічні пісні.

Чи готові до слави? Чи не буде у вас зіркової хвороби?

Богдан:

Мені здається, що не буде. Коли перестану хвилюватися, виходячи на сцену, то значить, я не на своєму місці. Те саме, якщо ти відчув зірку, то запитай себе, чи тим ти займаєшся. Треба зберігати віру в дива і завжди прагнути більшого.

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