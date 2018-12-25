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«Х-фактор»-9 категорія «Гурти»: У новому році я…

25.12.2018

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «Гурти» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

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ZBSband

ZBSband х фактор

У новому році ми обіцяємо погасити всі борги перед банком, не забувати про дні народження родичів, писати пісні в риму і поїхати нарешті на риболовлю з дядьком Толею.

DukeTime

DukeTime х фактор

Терехов Григорій

У новому році я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб наш гурт вирушив у тур Україною і за її межами, щоб ми знайшли свій музичний напрям, записали хіт. І особиста мета — нарешті навчиться бути щасливим, щоб розділити це щастя з іншою людиною.

Карабаджак Микола

У новому році я обіцяю працювати ще старанніше, писати свою музику і втілювати ідеї. У творчому процесі не забувати про коханих. Мислити позитивно і радіти успіхам інших, вірити в себе і йти до своєї мрії!

Смаглюк Дмитро

У новому році я обіцяю працювати над собою, розширювати свої знання в різних сферах, отримати новий досвід і можливості.

Jazzforacat

Jazzforacat

У новому році ми обіцяємо великий сольний концерт в Києві та містами України, випускати нові пісні та відеокліпи, розвиватися і дивувати!

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