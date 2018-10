Переможець «Х-фактор»-8 Міша Панчишин (Ptashkin) розповів про творчі плани і життя після вокального шоу. Співак не перестає радувати шанувальників, випустивши днями дебютний кліп на пісню «Вода ледяная». Дивіться неймовірне відео вже зараз! А також читайте коментарі Михайла з приводу нового альбому та кліпу.

Більше на тему: Переможець «Х-фактора» Міша Панчишин (Ptashkin) презентує перший кліп

Мішо, як змінилося твоє життя після перемоги у 8 сезоні шоу «Х-фактор»?

Насамперед я став більш працелюбним. Тепер працюю набагато більше, адже зрозумів, навіщо мені це потрібно. З’явилася мотивація. А якщо брати глобально, то після шоу «Х-фактор» я познайомився з хорошими людьми, з якими зараз працюю над новим альбомом. Не хочу розкривати всі карти наперед, але кілька спойлерів вже можна знайти на моїй сторінці в Instagram (посміхається. – Прим. ред.).

Як тобі працюється із саунд-продюсером Вадимом Лисицею?

Чудово! Я й уявити не міг, що з продюсером може бути настільки легко і цікаво. Якщо чесно, у мене було побоювання, що Вадим буде нав’язувати свою думку і бачення нашої творчості, намагатиметься кардинально змінювати мене, а вийшло все навпаки — він цінує мене такого, який я є. Своїм баченням він мене тільки доповнив. Зараз я під його контролем і повністю йому довіряю.

Днями ти презентував трек «Вода ледяная» і кліп на нього. Розкажи трохи про пісню. Близька вона тобі?

Дуже, адже я автор (посміхається. – Прим. ред.). Написав її під впливом любовних розставань, депресії…

Значить, твоє серце зараз вільне?

Ви знаєте, поки так є — будуть писатися пісні. Адже мої тексти не народжуються від хорошого життя. У мене одне з татуювань «Pain» (біль. – Прим. ред.). Воно має особливе значення для мене. Поки людина не пізнає біль, вона не зробить нічого путнього. Не напише гарну пісню, красиву картину…

У тебе з’явилися нові тату?

Так, після шоу «Х-фактор» у мене з’явилося багато нових. Але це вже тема для окремої статті (сміється. – Прим. ред.).

Чи є в планах записати дует з кимось із інших артистів? Може, з екс-учасниками «Х-фактора»?

Хотілося б записати кілька пісень з гуртом KAZKA. Солістка колективу Олександра Зарицька — одна з моїх близьких подруг. Якщо у нас співпадуть графіки, то ми обов’язково щось запишемо. Адже, сидячи вечорами в таборі «Х-фактора», ми часто разом записували пісні.

Більше на тему: Гурт KAZKA з піснею «Плакала» потрапила в топ-10 світового чарту

Що можеш порадити учасникам 9 сезону шоу «Х-фактор»? Є якийсь секрет перемоги?

Передусім треба слухати свою команду. Ти повинен розуміти: вони стараються для тебе. На «Х-фактор» працюють тільки професіонали. Тобі може не подобатися якась пісня або запропонований образ, але вони працюють не перший день, треба вчитися довіряти.

По-друге, слухайтеся педагога з вокалу Галину Юріївну! Вона класна і крута. Вона вам точно поганого не порадить.

І слухайтеся Вадима Лисицю. Він в цьому сезоні виступає в ролі музичного продюсера проекту. Вадим приведе вас до перемоги!

Більше на тему: Всі виступи Михайла Панчишина на проекті «Х-фактор»

Дивіться кліп на пісню «Вода ледяная» прямо зараз:

Цієї суботи, 13 жовтня, о 19:00 не пропустіть сьомий кастинг вокального шоу «Х-фактор»-9!

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.