Победитель «Х-фактор»-8 Миша Панчишин (Ptashkin) рассказал о творческих планах и жизни после вокального шоу. Певец не перестает радовать поклонников выпустив на днях дебютный клип на песню «Вода ледяная». Смотрите невероятное видео прямо сейчас! А также читайте комментарии Миши по поводу нового альбома и клипа.

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Миша, как изменилась твоя жизнь после победы в 8 сезоне шоу «Х-фактор»?

В первую очередь я стал более трудолюбивым.Теперь работаю намного больше, ведь понял, зачем мне это нужно. Появилась мотивация. А если брать глобально, то после шоу «Х-фактор» я познакомился с хорошими людьми, с которыми сейчас работаю над новым альбомом. Не хочу раскрывать все карты наперед, но несколько спойлеров уже можно найти на моей странице в Instagram (улыбается. – Прим. ред.).

Как тебе работается с саунд-продюсером Вадимом Лисицей?

Прекрасно! Я и представить не мог, что с продюсером может быть настолько легко и интересно. Если честно, у меня было опасение, что Вадим будет навязывать свое мнение и видение нашего творчества, будет пытаться кардинально менять меня, а вышло все наоборот — он ценит меня такого, какой я есть. Своим видением он меня только дополнил. Сейчас я под его контролем и полностью ему доверяю.

На днях ты презентовал трек «Вода ледяная» и клип на него. Расскажи немного о песне. Близка ли она тебе?

Очень, ведь я автор (улыбается. – Прим. ред.). Написал ее под влиянием любовных расставаний, депрессии…

Значит, твое сердце сейчас свободно?

Вы знаете, пока так есть — будут писаться песни. Ведь мои тексты не появляются от хорошей жизни. У меня одна из татуировок «Pain» (боль. – Прим. ред.). Она имеет особенное значение для меня. Пока человек не познает боль, он не сделает ничего толкового. Не напишет хорошую песню, красивую картину…

У тебя появились новые тату?

Да, после шоу «Х-фактор» у меня появилось много новых. Но это уже тема для отдельной статьи (смеется. – Прим. ред.).

Есть ли в планах записать дуэт с кем-то из других артистов? Может, с экс-участниками «Х-фактора»?

Хотелось бы записать несколько песен с группой KAZKA. Солистка группы Александра Зарицкая — одна из моих близких подруг. Если у нас совпадут графики, то мы обязательно что-то запишем. Ведь, сидя вечерами в лагере «Х-фактора», мы часто вместе записывали песни.

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Что можешь посоветовать участникам 9 сезона шоу «Х-фактор»? Есть какой-то секрет победы?

В первую очередь надо слушать свою команду. Ты должен понимать: они стараются для тебя. На «Х-фактор» работают только профессионалы. Тебе может не нравиться какая-то песня или предложенный образ, но они работают не первый день, надо учиться доверять.

Во-вторых, слушайтесь педагога по вокалу Галину Юрьевну! Она классная и крутая. Она вам точно плохого не посоветует.

И слушайтесь Вадима Лисицу. Он в этом сезоне выступает в роли музыкального продюсера проекта. Вадим приведет вас к победе!

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Смотрите клип на песню «Вода ледяная» прямо сейчас:

В эту субботу, 13 октября, в 19:00 не пропустите седьмой кастинг вокального шоу «Х-фактор»-9!

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