Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських презентувала свою нову пісню «Peligroso» в Майамі. Як і учасники шоу «Цієї миті рік потому»-2018, артистка поділилася власними успіхами на сторінці в Instagram.

Світова прем’єра пісні «Peligroso» відбулася на відомому американському каналі «Univision». Настя розповіла про створення пісні та дала інтерв’ю іспанською мовою. В ефірі ранкового шоу зірка з’явилася в короткій сукні.

«З великою гордістю за свою країну і свою команду хочу сказати, що ми все ж прийшли туди, де ще ніхто з наших артистів не був до цього!» — пише зірка.

Зірка вкотре довела, що не можна опускати руки і треба завжди вірити у свої сили:

«Я хочу, щоб кожен із вас знав, що немає неможливого, треба тільки мріяти і дуже сильно хотіти досягти мети! І ще багато працювати».

Настя Каменських також поділилася, що мріє отримати статуетку «Греммі». Нагадаємо, новий трек «Peligroso» написаний іспанською та англійською мовами в жанрі latina pop. Всього за кілька днів лірик-відео досягло позначки в мільйон переглядів і продовжує набирати популярність.

