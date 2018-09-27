Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентовала свою новую песню «Peligroso» в Майами. Как и участники шоу «Цієї миті рік потому»-2018, артистка поделилась личными успехами на страничке в Instagram.

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Мировая премьера песни «Peligroso» состоялась на известном американском канале «Univision». Настя рассказала о создании песни и дала интервью на испанском языке.

«С большой гордостью за свою страну и свою команду хочу сказать, что мы все же пришли туда, где еще никто из наших артистов не был до этого!» — пишет звезда.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Сен 2018 в 2:53 PDT

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Звезда в который раз доказала, что нельзя опускать руки и нужно всегда верить в свои силы:

«Я хочу, чтобы каждый из вас знал, что нет невозможного, надо только мечтать и очень сильно хотеть достичь цели! И еще много работать».

Настя Каменских также поделилась, что мечтает получить статуэтку «Грэмми». Напомним, новый трек «Peligroso» написан на испанском и английском языках в жанре latina pop. Всего за несколько дней лирик-видео достигло отметки в миллион просмотров и продолжает набирать популярность.

Смотрите каждую пятницу в 20:00 мотивационное шоу «Цієї миті рік потому».

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