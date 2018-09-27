Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентовала свою новую песню «Peligroso» в Майами. Как и участники шоу «Цієї миті рік потому»-2018, артистка поделилась личными успехами на страничке в Instagram.
Больше по теме: Настя Каменских показала идеальную фигуру в бикини
Мировая премьера песни «Peligroso» состоялась на известном американском канале «Univision». Настя рассказала о создании песни и дала интервью на испанском языке.
«С большой гордостью за свою страну и свою команду хочу сказать, что мы все же пришли туда, где еще никто из наших артистов не был до этого!» — пишет звезда.
Больше по теме: О чем мечтал Олег Винник в 20 лет
Звезда в который раз доказала, что нельзя опускать руки и нужно всегда верить в свои силы:
«Я хочу, чтобы каждый из вас знал, что нет невозможного, надо только мечтать и очень сильно хотеть достичь цели! И еще много работать».
Настя Каменских также поделилась, что мечтает получить статуэтку «Грэмми». Напомним, новый трек «Peligroso» написан на испанском и английском языках в жанре latina pop. Всего за несколько дней лирик-видео достигло отметки в миллион просмотров и продолжает набирать популярность.
Смотрите каждую пятницу в 20:00 мотивационное шоу «Цієї миті рік потому».