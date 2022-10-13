Як зберегти молодість та красу: основні правила

Як зберегти молодість і красу: поради Даші Трегубової

Як зберегти молодість? Ведуча шоу «Х-фактор» Даша Трегубова поділилася порадою, як зберегти красу. Раніше актриса розповіла, як доглядати за волоссям, шкірою обличчя та тіла. Сьогодні Даша розкрила свої секрети краси й молодості. Як їй вдається залишатися такою приголомшливою? Читайте в матеріалі!

Питання про те, як зберегти свою молодість та красу, хвилює кожну жінку. Адже ми мріємо залишатися довше з прекрасною шкірою й красивим личком. Своїм секретом краси поділилася Даша Трегубова. Щоб завжди залишатися молодою, потрібно дотримуватись деяких правил.

Як зберегти молодість та красу на довгі роки?

1. Дотримуйтесь режиму

Пам’ятайте, аби зберегти молодість, потрібно нормально висипатися. Зовнішня привабливість залежить від здорового сну. Але це не означає, що потрібно всі справи відкласти та лягти в ліжко вже о 10.00. Ні! Організм в цей період переходить в стан спокою, тому намагайтеся перед сном розслаблятися. Читайте улюблені книги, приймайте теплу ванну або дивіться улюблений серіал.

Правильний режим сну гарантує вам красу та молодість. Якщо спати менше 7—8 годин, ваша шкіра швидко старіє, а організм постійно перебуває в сонному стані. І навіть кава його не розбудить, а тільки травмує вашу нервову систему.

Виникають проблеми із засипанням? Негайно зверніться до лікаря. Позбудьтеся негативних емоцій, перестаньте думати про погане та нервувати з будь-якого приводу. В результаті — зможете насолоджуватися сном та зберегти свою красу.

2. Правильно харчуйтеся та пийте багато рідини

Важкі робочі дні тягнуть за собою переїдання, в результаті ми набираємо вагу. Тому потрібно звертати увагу на те, що лежить в нашій тарілці. Аби протягом багатьох років залишатися молодою та красивою, харчуйтесь тільки здоровою їжею. Обмежуйте себе в некорисній їжі, наприклад, замініть солодке фруктами.

Правильно харчуватися — не означає несмачно! До дієтичних страв завжди додавайте спеції, аби надати пікантності. Вони допомагають прискорити ваш метаболізм та служать хорошим засобом схуднення.

Пити багато рідини — найбільш оптимальне рішення зберегти молодість. Кількість води впливає на швидкість обмінних процесів в організмі. При її нестачі ми починаємо швидко старіти. Випивати треба не менше 1,5 л води, але не більше 2 л. Така кількість рідини буде достатньою для нормалізації вашого організму.

3. Правильно очищайте шкіру

Від щоденного очищення залежить стан вашої шкіри обличчя. Після макіяжу пори на обличчі закупорюються та шкіра перестає дихати. А в результаті з’являються настирливі запалення. Аби уникнути цих мук й зберегти красу обличчя, щодня змивайте макіяж.

Користуйтеся тільки натуральними засобами, на які у вас немає алергії. Краще використовувати косметичне молочко, міцелярну воду та тонік. Після цього умивайте обличчя водою тільки кімнатної температури. Зранку та на ніч наносьте зволожувальний крем, аби пом’якшити свою шкіру та надати їй еластичності.

4. Заведіть собі домашню тварину

Наші брати менші допоможуть зберегти вам молодість. Але як? Кішка чи собака завжди буде радіти вашому приходу з роботи та обов’язково підніме настрій. Домашню тварину потрібно заводити для душі. Зробіть приємне собі — заведіть пухнасте кошеня чи будь-яку тварину, яка вам подобається.

Позитивні емоції, які ви будете отримувати від свого меншого друга, безсумнівно допоможуть зберегти молодість та красу.

5. Займайтеся спортом

Не відкладайте зміни на понеділок, почніть займатися собою вже сьогодні. Зберегти молодість найпростіше, якщо ви регулярно займаєтесь фізичними вправами. Спорт робить тіло здоровим, допоможе вам скинути зайву вагу та завжди залишатися привабливою.

Наприклад, якщо вам дуже складно прокинутися зранку — зробіть невелику розминку тіла. Це найкращий спосіб підбадьорити свій організм, щоб потім цілий день ходити з рум’янцем на обличчі. Або знайдіть час для спортивного залу. Досягнення цілей у спорті служать також хорошою мотивацією — використовуйте цю практику в інших галузях.

6. Спілкуйтеся з людьми

Головне правило збереження молодості та краси — спілкування. Проводьте час на свіжому повітрі з близькими для вас людьми. Емоції, які ви отримаєте під час прогулянки, гарантують вам зберегти прекрасний настрій на цілий день.

Перестаньте спілкуватися з негативними людьми, які збивають вас зі шляху та постійно критикують. Не варто витрачати дорогоцінний час на суспільство, яке отруює ваше життя й змушує нервувати.

Талановита українська актриса Даша Трегубова знає, як зберегти молодість та красу. Аби весь день залишатися в доброму гуморі, жінка дотримується таких правил:

З ранку п’є теплу воду з лимоном, що дозволяє організму запастися енергією.

Регулярно проходить курс масажу двічі на рік. Він допомагає тримати шкіру в тонусі.

Аби зберегти свою красу, Даша не забуває стежити за харчуванням. Зірка стверджує, що воно не повинно бути критично здоровим, але й не потрібно вживати багато шкідливої їжі.

Закохуватися. У що або в кого — не має значення. Почуття закоханості обов’язково повинно бути в житті кожної жінки.

Розвиватися. У сучасному світі не можна залишатися на одному місці. Аби відчувати себе впевнено — цікавтеся всім, що відбувається навколо.

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