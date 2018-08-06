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Телеканал СТБ / «Ультиматум»: оголошено дату старту нового проекту на СТБ

«Ультиматум»: оголошено дату старту нового проекту на СТБ

Телеканал СТБ

Осінній телесезон на СТБ підготував багато сюрпризів: крім зміни ведучого в «Один за всіх» і виходу в ефір унікального шоу «Цієї миті рік потому», на глядачів чекає ще одна яскрава прем’єра – проект «Ультиматум». Ведучими стали неперевершена Юлія Бортник і не менш чарівний Валерій Ославський. Коли ж дата старту проекту «Ультиматум» на СТБ? Дізнайтеся з нашого матеріалу!

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Перший випуск ток-шоу «Ультиматум» можна буде подивитися вже цього місяця – 31 серпня. Ідея створення ток-шоу з елементами реаліті, яке покликане допомагати парам знаходити компроміси і докопуватися до справжніх проблем, належить телеканалу СТБ. Над проектом працює ТО Олексія Удовицького, яке вже встигло зарекомендувати себе улюбленими програмами багатьох українців: «Давай поговоримо про секс», «Вечір з Наталею Гаріповою», «Детектор брехні» та ін.

«Ультиматум» дозволить партнерам подивитися на одну і ту ж проблему під різними кутами: з точки зору чоловіка і з точки зору жінки. Розбиратися в ситуації, що склалася, і вирішувати конфлікти закоханим допомагатимуть ведучі Юлія Бортник і Валерій Ославський, а також три експерти – два психологи і одна запрошена зірка. Творці проекту обіцяють власні розслідування, експерименти і навіть провокації!

Дізнайтеся більше про проект із відео:

Video: «Ультиматум»: оголошено дату старту нового проекту на СТБ

Коли стартує проект Ультиматум на телеканалі СТБ? Дата старту шоу Ультиматум

Не пропустіть прем’єру ток-шоу «Ультиматум» у п’ятницю, 31 серпня, на телеканалі СТБ!

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