Осенний телесезон на СТБ полон сюрпризов: помимо смены ведущего в «Один за всіх» и выхода в эфир уникального шоу «Цієї миті рік потому», зрителей ждет еще одна яркая премьера – проект «Ультиматум». Ведущими стали обворожительная Юлия Бортник и не менее обаятельный Валерий Ославский. Когда же дата старта проекта «Ультиматум» на СТБ? Узнайте из нашего материала!

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Первый выпуск ток-шоу «Ультиматум» можно будет посмотреть уже в этом месяце – 31 августа. Идея создания ток-шоу с элементами реалити, которое призвано помогать парам находить компромиссы и докапываться до истинных проблем, принадлежит телеканалу СТБ. Над проектом работает ТО Алексея Удовицкого, которое уже успело зарекомендовать себя любимыми программами многих украинцев: «Давай поговоримо про секс», «Вечір з Наталею Гаріповою», «Детектор брехні» и др.

«Ультиматум» позволит партнерам посмотреть на одну и ту же проблему под разными углами: с точки зрения мужчины и с точки зрения женщины. Разбираться в сложившейся ситуации и решать конфликты между влюбленными будут помогать ведущие Юлия Бортник и Валерий Ославский, а также три эксперта – два психолога и одна приглашенная звезда. Создатели проекта обещают собственные расследования, эксперименты и даже провокации!

Узнайте больше о проекте из видео:

Video: «Ультиматум»: объявлена дата старта нового проекта на СТБ Когда стартует проект Ультиматум на телеканале СТБ? Дата старта шоу Ультиматум

Не пропустите премьеру ток-шоу «Ультиматум» в пятницу, 31 августа, на телеканале СТБ!

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