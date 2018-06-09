Відеожара 2018: YOUTUBE канал СТБ отримав нагороду

Сьогодні на Арт-заводі «Платформа» в Києві проходить спекотна подія літа – Міжнародний фестиваль відеоблогеров ВідеоЖара 2018. На цьому івенті відбулося нагородження премією Блогосфера 2018, і перемогу в одній з номінацій отримав офіційний YOUTUBE-канал СТБ.

Цьогоріч уперше в конкурсі Блогосфера була номінація TV ❤️ YouTube.

Спочатку експерти відібрали 20 YouTube-каналів, серед яких голосуванням визначили трійку кращих. У топ-3 потрапили телеканали НЛО ТБ, СТБ І ТЕТ. Після цього було голосування за переможця, в якому брали участь і експерти, і користувачі. За результатами цього відбору і переміг YOUTUBE-канал СТБ.

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Нагороду телеканалу за якісний контент отримав керівник відділу монетизації контенту холдингу StarLightMedia Роман Балинський.

«Я дуже радий, що продукти StarLightMedia і, зокрема, Телеканалу СТБ, користуються популярністю в інтернеті. Ми «трохи» відрізняємося від тих авторів і блогерів, які рулять Ютубом, але в наших відео діють ті ж самі правила щодо оптимізації і просування контенту», – зазначив Роман.

«Наша команда розробила дійсно робочу схему, при якій відео на каналах StarLightMedia максимально відповідає рекомендаціям YouTube – картинки-превью і заголовки яскраві і привабливі, теми – трендові, а нашим відео люди хочуть ділитися. Бажаю всім успіху в нашій справі і пам’ятайте, що Можливо все!», – додав він.

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