Уже зовсім скоро на ВДНГ відбудеться найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend – 2018. Раніше ми вже розповідали хто буде хедлайнерами цього року. Давайте тепер дізнаємося розклад заходу і хто з музикантів виступає у які дні.

3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)

Tayanna

СКАЙ

Марія Чайковська

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Фелікс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 липня

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Елізіум

5 липня

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

6 липня

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергей Бабкин

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

7 липня

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваром

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

8 липня

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wilways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

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