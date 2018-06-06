Уже зовсім скоро на ВДНГ відбудеться найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend – 2018. Раніше ми вже розповідали хто буде хедлайнерами цього року. Давайте тепер дізнаємося розклад заходу і хто з музикантів виступає у які дні.
3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)
Tayanna
СКАЙ
Марія Чайковська
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Фелікс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
4 липня
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Елізіум
5 липня
LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА
6 липня
Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергей Бабкин
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO
7 липня
The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваром
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes
8 липня
Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wilways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1