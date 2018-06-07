Уже зовсім скоро почнеться найдовгоочікуваніший фестиваль літа – Atlas Weekend – 2018. Захід пройде в Україні вчетверте, і за традицією вхід у перший день, який цього року припадає на 3 липня, буде абсолютно безкоштовним. Хто відкриватиме фестиваль Atlas Weekend – 2018, читайте в матеріалі.
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День відкриття Atlas Weekend-2018, 3 липня, організатори вирішили зробити днем української музики. На території ВДНГ для вас виступлять:
Tayanna
СКАЙ
Марія Чайковська
Біла Вежа
Kozak System
Громадянин Топінамбур
Фелікс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
Повний список артистів, на яких сценах їх шукати, а також час їхніх виступів ми оголосимо вам найближчим часом!
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