Atlas Weekend 2018: як пройшов перший день фестивалю (фото)

Вчора, 3 липня, стартував Atlas Weekend 2018. Ми потанцювали під NK і запалили під Олега Винника. Як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend — дивіться в нашій добірці фото із соціальних мереж.

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Вхід на перший день фестивалю Atlas Weekend для всіх був безкоштовним і, за словами організаторів, зібрав майже 100 тисяч осіб. Чия це заслуга – репутації заходу чи хедлайнера першого дня Олега Винника — ми не знаємо, але людей було дійсно багато. Гості фестивалю танцювали, пили, співали й активно ділилися своїми фотографіями у соціальних мережах.

Main Публикация от mzngkos (@mzngkos) 4 Июл 2018 в 12:23 PDT