Незважаючи на те, що список учасників IV щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend був оприлюднений задовго до заходу, ім’я хедлайнера першого дня опен-ейру організатори назвали лише сьогодні. 3 липня, в день української музики, на території ВДНГ виступить співак року за версією премії «Золота жар-птиця» Олег Винник.

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Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні справді можна назвати «народними». Пряму трансляцію забезпечить головний музичний телеканал країни М1.

Зазначимо, що Atlas Weekend, який традиційно проводиться в Києві з 2015 року, увійшов до списку найкращих музичних фестивалів світу згідно з британським виданням Gigwise. Український музичний фест опинився в топі поруч із такими масовими заходами, як Sziget (Угорщина), джазовий фестиваль у Монтре (Швейцарія) і Burning Man (США).

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Олег Винник – суддя проекту «Х-Фактор» та перший сольний поп-виконавець в Україні, який замахнувся на стадіони і довів, що йому до снаги наймасштабніші майданчики країни. У кожному місті співака зустрічають переповнені зали, а квитки на концерти розкуповуються за місяці до заявлених дат.

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Нагадаємо, 3 липня, в день української музики, вхід на територію ВДНГ буде безкоштовним.

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