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Телеканал СТБ / Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend 2018

Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend 2018

Телеканал СТБ

Незважаючи на те, що список учасників IV щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend був оприлюднений задовго до заходу, ім’я хедлайнера першого дня опен-ейру організатори назвали лише сьогодні. 3 липня, в день української музики, на території ВДНГ виступить співак року за версією премії «Золота жар-птиця» Олег Винник.

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Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні справді можна назвати «народними». Пряму трансляцію забезпечить головний музичний телеканал країни М1.

Зазначимо, що Atlas Weekend, який традиційно проводиться в Києві з 2015 року, увійшов до списку найкращих музичних фестивалів світу згідно з британським виданням Gigwise. Український музичний фест опинився в топі поруч із такими масовими заходами, як Sziget (Угорщина), джазовий фестиваль у Монтре (Швейцарія) і Burning Man (США).

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Олег Винник – суддя проекту «Х-Фактор» та перший сольний поп-виконавець в Україні, який замахнувся на стадіони і довів, що йому до снаги наймасштабніші майданчики країни. У кожному місті співака зустрічають переповнені зали, а квитки на концерти розкуповуються за місяці до заявлених дат.

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Нагадаємо, 3 липня, в день української музики, вхід на територію ВДНГ буде безкоштовним.

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