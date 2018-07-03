Сьогодні, 3 липня, стартує наймасштабніший фестиваль України Atlas Weekend 2018. У перший та останній дні Київський метрополітен продовжить свою роботу на годину, щоб всі гості заходу змогли дістатися додому.

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Про те, що метро продовжить свою роботу на 1 годину в ніч з 3 на 4 липня, відомство повідомило на своїй офіційній сторінці у Twitter.

«Завтра в столиці розпочинається найбільший фестиваль Східної Європи AtlasWeekend. З 03.07.2018 на 04.07.2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину. Для уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду (поповніть картку сьогодні)».

Друзі!

Завтра в столиці розпочинається найбільший фестиваль східної Європи AtlasWeekend.

З 03.07.2018 на 04.07. 2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину.

Для уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду (поповніть картку сьогодні)@atlasweekend pic.twitter.com/790D20r2Sw — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 2 июля 2018 г.

Продовжили роботу метрополітену на годину і в останній день фестивалю Atlas Weekend, з 8 на 9 липня.

Нагадаємо, хедлайнером першого дня став український співак, суддя шоу «Х-Фактор» Олег Винник. 3 липня вхід на фестиваль Atlas Weekend для всіх гостей буде безкоштовним.

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Також нагадаємо, на фестивалі Atlas Weekend виступлять учасники проекту «Х-Фактор».

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