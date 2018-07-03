Сегодня, 3 июля, стартует самый масштабный фестиваль Украины Atlas Weekend 2018. В первый и последний дни Киевский метрополитен продлит свою работу на час, чтобы все гости мероприятия смогли добраться домой.

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О том, что метро продлит свою работу на 1 час в ночь с 3 на 4 июля, ведомство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

«Завтра в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. С 03.07.2018 на 04.07. 2018 работа подземки будет продлена на 1:00. Во избежание очередей советуем заранее позаботиться о средствах оплаты проезда (пополните карточку сегодня)».

Друзі!

Завтра в столиці розпочинається найбільший фестиваль східної Європи AtlasWeekend.

З 03.07.2018 на 04.07. 2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину.

Для уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду (поповніть картку сьогодні)@atlasweekend pic.twitter.com/790D20r2Sw — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 2 июля 2018 г.

Продолжили работу метрополитена на час и в последний день фестиваля Atlas Weekend, с 8 на 9 июля.

Напомним, хедлайнером первого дня стал украинский певец, судья шоу «Х-Фактор» Олег Винник. 3 июля вход на фестиваль Atlas Weekend для всех гостей будет бесплатным.

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Также напомним, на фестивале Atlas Weekend выступят участники проекта «Х-Фактор».

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