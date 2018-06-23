Atlas Weekend 2018 начнется уже 3 июля! На сцене самого популярного музыкального фестиваля страны выступят участники разных сезонов «Х-фактор»: «Каблуками по брусчатке», The Hypnotunez, «Біла вежа», Epolets, «Фиолет», NRavitsa planet. Артисты споют на разных сценах и в разные дни, так что можно успеть послушать каждого.

Уже совсем скоро в Киеве стартует любимый всеми ценителями хорошего отдыха Atlas Weekend 2018. Фестиваль начинается 3 июля и продлится до 8 числа этого же месяца. Помимо всемирно известных звезд, на сценах Atlas Weekend 2018 выступят и несколько участников самого популярного вокального шоу «Х-фактор».

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На празднике музыки для вас споют сразу 6 групп и певцов, которые принимали участие в разных сезонах шоу.

Мы подготовили для вас список дат выступлений музыкантов, а также название сцен, где их можно будет найти на Atlas Weekend 2018:

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The Hypnotunez, «Х-Фактор»-7 – 3 июля, East Stage



«Біла вежа», «Х-Фактор»-6 – 3 июля, East Stage



«Каблуками по брусчатке», «Х-Фактор»-8 – 4 июля, North Stage



Epolets, «Х-Фактор»-6 – 7 июля, Main Stage



«Фиолет», «Х-Фактор»-7 – 6 июля, East Stage



NRavitsa Planet, «Х-Фактор»-7– 4 июля, North Stage



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