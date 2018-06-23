Atlas Weekend 2018 почнеться вже 3 липня! На сцені найпопулярнішого музичного фестивалю країни виступлять учасники різних сезонів «Х-фактор»: «Каблуками по брусчатке», The Hypnotunez, «Біла вежа», Epolets, «Фіолет», NRavitsa planet. Артисти заспівають на різних сценах і в різні дні, тож можна встигнути послухати кожного.

Вже зовсім скоро в Києві стартує улюблений усіма поціновувачами хорошого відпочинку Atlas Weekend 2018. Фестиваль почнеться 3 липня і триватиме до 8 числа цього ж місяця. Крім всесвітньовідомих зірок, на сценах Atlas Weekend 2018 виступлять і кілька учасників найпопулярнішого вокального шоу «Х-фактор».

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На святі музики для вас візьмуть участь одразу 6 груп і співаків, які брали участь у різних сезонах шоу.

Ми підготували для вас список дат виступів музикантів, а також назви сцен, де їх можна буде знайти на Atlas Weekend 2018:

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The Hypnotunez, «Х-Фактор»-7 – 3 липня, East Stage



«Біла вежа», «Х-Фактор»-6 – 3 липня, East Stage



«Каблуками по брусчатке», «Х-Фактор»-8 – 4 липня, North Stage



Epolets, «Х-Фактор»-6 – 7 липня, Main Stage



«Фіолет», «Х-Фактор»-7 – 6 липня, East Stage



NRavitsa Planet, «Х-Фактор»-7 – 4 липня, North Stage



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