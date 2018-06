Чудова новина для всіх шанувальників музики: ідоли британського року і культові музиканти для кількох поколінь меломанів, Placebo – найдовгоочікуваніший хедлайнер фестивалю Atlas Weekend 2018! Послухати їх можна буде вже зовсім скоро – Placebo виступлять 8 липня.



2016 року гурт відзначив 20-річне перебування на чолі альтернативного року масштабним турне «20 Years Of Placebo». У їхньому арсеналі – мільйони проданих альбомів, номінації та перемоги в знакових преміях, а також співпраця з музичними легендами, включаючи Девіда Боуї, Роберта Сміта і Майкла Стайпа. Але найцінніше – любов мільйонів шанувальників з усіх куточків планети!

Найвідоміші хіти чи круті імпровізації? Можливо, все і одразу? Неможливо передбачити, що піднесе нам цей неймовірний лайв! Очевидно одне: наближається одна з найбільш пам’ятних і найяскравіших подій не тільки фестивалю, а й усього 2018 року.

Брайан Молко і Стефан Ольсдаль повертаються до Києва і з нетерпінням чекають зустрічі з українською публікою. І, ніде правди діти, це страшенно взаємно!

IV фестиваль Atlas Weekend пройде в Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня. За 6 днів на 7-ми сценах фестивалю виступлять понад 200 українських і зарубіжних артистів. Серед уже заявлених учасників: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5’nizza, DakhaBrakha і багато інших. Авторитетне британське музичне онлайн-видання Gigwise вже внесло Atlas Weekend у список найкращих фестивалів світу 2018 року – нарівні з Sziget, Burning Man, Primavera Sound, Sonar та іншими фестивальними монстрами планети.

