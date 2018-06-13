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Телеканал СТБ / Atlas Weekend 2018: Placebo стали еще одними хедлайнерами фестиваля

Atlas Weekend 2018: Placebo стали еще одними хедлайнерами фестиваля

Телеканал СТБ

Прекрасная новость для всех поклонников музыки: идолы британского рока и культовые музыканты для нескольких поколений меломанов, Placebo — самый долгожданный хедлайнер фестиваля Atlas Weekend 2018! Послушать их можно будет уже совсем скоро – Placebo выступят 8 июля.

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В 2016 году группа отметила 20-летнее пребывание во главе альтернативного рока масштабным турне «20 Years Of Placebo». В их арсенале  — миллионы проданных альбомов, номинации и победы в знаковых премиях, а также сотрудничество с музыкальными легендами, включая Дэвида Боуи, Роберта Смита и Майкла Стайпа. Но самое ценное — любовь миллионов поклонников со всех уголков планеты!

Известнейшие хиты или крутые импровизации? Возможно, все и сразу? Невозможно предугадать, что преподнесет нам этот невероятный лайв! Очевидно одно: приближается одно из самых запоминающихся и ярких событий не только фестиваля, но и всего 2018 года.

Брайан Молко и Стефан Ольсдаль возвращаются в Киев и с нетерпением ждут встречи с украинской публикой. И, что скрывать, это чертовски взаимно!

IV фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7-ми сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди уже заявленных участников: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5’nizza, DakhaBrakha и многие другие. Авторитетное британское музыкальное онлайн-издание Gigwise уже внесло Atlas Weekend в список лучших фестивалей мира 2018 года — наравне с Sziget, Burning Man, Primavera Sound, Sonar и другими фестивальными монстрами планеты.

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