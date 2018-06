Летом на ВДНХ состоится самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины – Atlas Weekend-2018. В прошлом году за первые четыре дня мероприятие посетило 315 тысяч человек, а за все пять дней на сцене выступило около 200 артистов. Кто выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP. Американская певица покорила сердца миллионов слушателей глубокими и волнующими текстами, узнаваемой манерой исполнения и невероятно сильным вокалом. Кто еще выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

В этом году LP по праву считают одной из самых востребованных артисток мира. Настоящая музыкальная сенсация современности стала популярной после выхода треков «Lost on You» и «Other People» – песен, которые по-настоящему всколыхнули мировые радиосети.

До того, как о ней заговорили, Лаура писала хиты для мировых звезд, таких как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, группы Backstreet Boys и т. д.

В 2017 году Лаура Перголицци дала в Киеве два концерта, а также выступала на прямом эфире «Х-Фактор».

Еще одним хедлайнером Atlas Weekend 2018 станет известный британский музыкант Tom Odell. В 18 лет его не приняли в музыкальный колледж, а уже через несколько лет весь мир танцевал под его песни «Long Way Down», «Hold Me» и «Jealousy». Он беспрестанно ездит по фестивалям и летом заедет в Украину. Музыканта сравнивают с Девидом Боуи и Куртом Кобейном без гитары. Так ли это, вы сможете убедиться сами на Atlas Weekend 2018.

На Atlas Weekend 2018 вы также сможете оторваться под музыку бельгийца Lost Frequencies. В прошлом году он попал в рейтинг лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine и занял 26 место. А его трек «Are You with Me» занял верхние позиции в хит-парадах Австралии, Турции и половины стран Европы.

Любители альтернативной рок-музыки однозначно получат удовольствие от танцев под песни британской группы Nothing but Thieves – еще одних хедлайнеров Atlas Weekend 2018. Во время своих выступлений они подрывают залы и воруют сердца, а от их клипов невозможно отвести глаз. К слову, на прошлогоднем фестивале Nothing but Thieves уже были хедлайнерами, и вы наверняка их помните.

Хедлайнером Atlas Weekend 2018 станет также немецкая электроникор-группа Eskimo Callboy. Они в шутку называют свой стиль «порно-электро-металл». Если вы ценитель металкора, пост-хардкора и электроники – вы получите от их выступления настоящий экстаз. Эти дикие парни раскачают любую публику – только послушайте и посмотрите их бешеный клип «Muffin Purper-Gurk»:

Кроме того, на Atlas Weekend – 2018 также выступит известная синглами «Teddy Bear» и «Castle in the Snow» группа Kadebostany и итальянский металл-коллектив Lacuna Coil.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут играющая в стиле этно-хаос группа «ДахаБраха», женский театрально-музыкальный коллектив Dakh Daughters, Panivalkova «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каноэ», Pianoбой и многие другие.

С полным лайнапом можно ознакомиться на официальной странице Atlas Weekend в Facebook.

Фестиваль будет проходить с 4 по 8 июня на ВДНГ.

