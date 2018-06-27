Уже совсем скоро начнется самый долгожданный фестиваль лета – Atlas Weekend – 2018. Мероприятие пройдет в Украине четвертый раз, и по уже сложившейся традиции вход на первый день, который в этом году выпадает на 3 июля, будет совершенно бесплатным. Кто будет открывать фестиваль Atlas Weekend – 2018, читайте в материале.

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День открытия Atlas Weekend – 2018, 3 июля, организаторы решили сделать днем украинской музыки. Хедлайнером первого дня станет Олег Винник.

Полный перечень артистов, которые выступят 3 июля:

Main Stage

DSIDE BAND 16:07 – 16:27

Даша Суворова 16:45 – 17:05

Rumberos 17:07 – 17:47

Денис Реконвальд 17:50 – 18:10

Дорош 18:12 – 18:22

NIKITA LOMAKIN 18:27 – 18:45

ALEKSEEV 18:55 – 19:40

MOZGI 19:50 – 20:35

ВВ 20:45 – 21:30

MONATIK 21:40 – 21:25

NK 22:30 – 22:50

Олег Винник 23:00 – 23:45

West Stage

Львовский Танцювальный Клуб 16:10-16:40

Гражданин Топинамбур 17:10-17:40

LETAY 18:10 – 19:00

Мария Чайковская 19:30- 20:30

Tayanna 20:50 – 21:35

Христина Соловій 22:15 – 23:30

East Stage

Kira Mazur 16:10-16:40

The Hypnotunez 17:10-17:50

Біла Вежа 18:20 – 19:10

Карна 19:40 – 20:40

Kozak System 21:00 – 22:00

СКАЙ 22:40 – 23:40

North Stage

Johnatan Livingston 16:00 – 16:40

СОЮЗ 16:55 – 17:40

Lemojovie 18:00 – 18:45

YUKO 19:00 – 20:15

[O] 20:30 – 21:30

HER 21:45 – 23:00

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