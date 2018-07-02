Найдовгоочікуваніший фестиваль літа – Atlas Weekend – 2018 починається 3 липня. Захід пройде в Україні вчетверте, і за традицією вхід у перший день буде абсолютно безкоштовним. Хто 3 липня відкриватиме фестиваль Atlas Weekend – 2018, читайте в матеріалі.
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День відкриття Atlas Weekend-2018, 3 липня, організатори вирішили зробити днем української музики. Хедлайнером першого дня стане Олег Винник.
Повний перелік артистів, які виступатимуть 3 липня:
Main Stage
DSIDE BAND 16:07 – 16:27
Даша Суворова 16:45 – 17:05
Rumberos 17:07 – 17:47
Денис Реконвальд 17:50 – 18:10
Дорош 18:12 – 18:22
NIKITA LOMAKIN 18:27 – 18:45
ALEKSEEV 18:55 – 19:40
MOZGI 19:50 – 20:35
ВВ 20:45 – 21:30
MONATIK 20:40 – 21:10
NK 22:30 – 22:50
Олег Винник 23:00 – 23:45
West Stage
Львівський Танцювальний Клуб 16:10-16:40
Гражданин Топинамбур 17:10-17:40
LETAY 18:10 – 19:00
Марія Чайковська 19:30- 20:30
Tayanna 20:50 – 21:35
Христина Соловій 22:15 – 23:30
East Stage
Kira Mazur 16:10-16:40
The Hypnotunez 17:10-17:50
Біла Вежа 18:20 – 19:10
Карна 19:40 – 20:40
Kozak System 21:00 – 22:00
СКАЙ 22:40 – 23:40
North Stage
Johnatan Livingston 16:00 – 16:40
СОЮЗ 16:55 – 17:40
Lemojovie 18:00 – 18:45
YUKO 19:00 – 20:15
[O] 20:30 – 21:30
HER 21:45 – 23:00
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