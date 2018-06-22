Уже зовсім скоро на ВДНГ відбудеться найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend – 2018. Раніше ми вже розповідали хто буде хедлайнерами цього року. Давайте тепер дізнаємося розклад заходу і хто з музикантів виступає у які дні.

Ціни на квитки

Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.

В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2500 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.

Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 4 липня буде коштувати 1100 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 1000 грн.

3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)

Tayanna

СКАЙ

Марія Чайковська

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Фелікс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

[O]

Jonathan Livingston

LemOjOvie

СОЮЗ

4 липня

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Звери

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Елізіум

5 липня

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

THE BLACKMORDIA

Нудлі

БУДУ

6 липня

Benjamin Clementine

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергій Бабкін

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

ЦеШо

7 липня

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваров

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

Vegabond Specter

Shevchuk

COSTA

SHO

Timkov

Kemper

MC Armo

Carnage

8 липня

Placebo

Infected Mushrooms

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wildways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

MamaRika

NIAMH

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