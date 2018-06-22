Уже зовсім скоро на ВДНГ відбудеться найдовгоочікуваніший фестиваль цього літа – Atlas Weekend – 2018. Раніше ми вже розповідали хто буде хедлайнерами цього року. Давайте тепер дізнаємося розклад заходу і хто з музикантів виступає у які дні.
Ціни на квитки
Радісна новина для усіх бажаючих потрапити на Atlas Weekend 2018 – першого день фестивалю, 3 липня, вхід буде абсолютно безкоштовним.
В інші дні, ціни коливаються від 800 до 6000 грн, в залежності від типу квитка і кількості днів. Стандартний абонемент на всі дні фестивалю коштує 2500 грн, VIP квиток – 6000 гривень. Він дає покупцеві право відвідувати закритий майданчик STANDING, поруч з головною сценою, а також VIP-бар. Крім того, передбачена безкоштовна парковка і окремий вхід на захід.
Купити квиток можна і лише на один день. Так потрапити на фестиваль 4 липня буде коштувати 1100 гривень, а 5,6,7 і 8 липня – 1000 грн.
3 липня – День української музики (вхід безкоштовний)
Tayanna
СКАЙ
Марія Чайковська
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Фелікс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY
[O]
Jonathan Livingston
LemOjOvie
СОЮЗ
4 липня
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Звери
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Елізіум
5 липня
LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА
THE BLACKMORDIA
Нудлі
БУДУ
6 липня
Benjamin Clementine
Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергій Бабкін
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO
ЦеШо
7 липня
The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваров
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes
Vegabond Specter
Shevchuk
COSTA
SHO
Timkov
Kemper
MC Armo
Carnage
8 липня
Placebo
Infected Mushrooms
Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wildways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1
MamaRika
NIAMH